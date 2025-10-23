NBA efsanesi Michael Jordan, basketbolu çok özlüyor
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 08:44
ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanelerinden Michael Jordan, basketboldaki rekabet ve mücadele ruhunun yaşama sebebi olduğunu ve parkeyi çok özlediğini söyledi.
NBC'ye konuşan 62 yaşındaki Jordan, "Sihirli bir hap alıp, şortlarımı giyip bugün basketbol oynamaya çıkabilmeyi isterdim, çünkü ben buyum." dedi.
Kariyerinde 6 NBA şampiyonluğu kazanan, 5 kez MVP seçilen Jordan, "O tür bir rekabet, mücadele ruhu benim yaşama sebebim ve onu özlüyorum. Basketbol oynamanın o yönünü özlüyorum." ifadelerini kullandı.
