NBA efsanesi Michael Jordan, basketbolu çok özlüyor

NBC'ye konuşan 62 yaşındaki Jordan, "Sihirli bir hap alıp, şortlarımı giyip bugün basketbol oynamaya çıkabilmeyi isterdim, çünkü ben buyum." dedi.

Kariyerinde 6 NBA şampiyonluğu kazanan, 5 kez MVP seçilen Jordan, "O tür bir rekabet, mücadele ruhu benim yaşama sebebim ve onu özlüyorum. Basketbol oynamanın o yönünü özlüyorum." ifadelerini kullandı.

