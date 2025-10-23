Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor NBA efsanesi Michael Jordan, basketbolu çok özlüyor

NBA efsanesi Michael Jordan, basketbolu çok özlüyor

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 08:44

ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanelerinden Michael Jordan, basketboldaki rekabet ve mücadele ruhunun yaşama sebebi olduğunu ve parkeyi çok özlediğini söyledi.

NBA efsanesi Michael Jordan, basketbolu çok özlüyor

NBC'ye konuşan 62 yaşındaki Jordan, "Sihirli bir hap alıp, şortlarımı giyip bugün basketbol oynamaya çıkabilmeyi isterdim, çünkü ben buyum." dedi.

Kariyerinde 6 NBA şampiyonluğu kazanan, 5 kez MVP seçilen Jordan, "O tür bir rekabet, mücadele ruhu benim yaşama sebebim ve onu özlüyorum. Basketbol oynamanın o yönünü özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Michael Jordan ABD Basketbol Ligi NBC NBA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kötülük Üreten Bataklık: Kibir

Kötülük Üreten Bataklık: Kibir

Hattat, Neyzen ve Bestekar: Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Hattat, Neyzen ve Bestekar: Kazasker Mustafa İzzet Efendi

Çin’in Doğu Türkistan’da kadınlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri

Çin’in Doğu Türkistan’da kadınlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin’e Yahudi göçü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

>