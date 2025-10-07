Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası

Yayınlanma Tarihi: 07.10.2025 09:58

Milli sporcular, erkekler artistik cimnastikte takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler artistik cimnastikte takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 9 ülkeden 29 sporcu katıldı.

COMEGYM Başkanı Sofiane Zahi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve COMEGYM Asbaşkanı İsmail Göktekin'in yerinde takip ettiği organizasyonda milli sporcular, takımlar kategorisinde 2 gümüş, bireyselde ise bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 4 madalyanın sahibi oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Yıldız erkekler takım

1- İtalya

2- Türkiye

3- Cezayir

- Yıldız erkekler genel tasnif

1- Andrea Bertasi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

- Genç erkekler takım

1- Mısır

2- Türkiye

3- Fas

- Genç erkekler genel tasnif

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

3- Abdallah Baraka (Mısır)

Organizasyon, yarın bireysel alet finalleriyle sona erec

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Boykotun Serüveni: Neler Değişti?

Boykotun Serüveni: Neler Değişti?

Gazze’de yaşananlara karşı niçin duyarsızlaştık?

Gazze'de yaşananlara karşı niçin duyarsızlaştık?

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sumud Filosu’na dünya çapında destek

Sumud Filosu’na dünya çapında destek

Oligarşik Mahzen çöküyor mu?

Oligarşik Mahzen çöküyor mu?

>