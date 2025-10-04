Bugün
Anasayfa Spor Millli güreşçiler, Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 4 madalya kazandı

Yayınlanma Tarihi: 04.10.2025 09:00

Milli güreşçiler, Rusya'da düzenlenen Akhmat Kadyrov Turnuvası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Grozni kentindeki organizasyonda Süleyman Karadeniz, erkekler serbest stil 97 kiloda finalde bağımsız sporcu Şamil İmam Hacıaliyev'i 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammet Karavuş 57 kiloda, Osman Göçen 86 kiloda, Hakan Büyükçıngıl ise 125 kiloda bronz madalya maçını kazandı.

