Millli güreşçiler, Akhmat Kadyrov Turnuvası’nda 4 madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Grozni kentindeki organizasyonda Süleyman Karadeniz, erkekler serbest stil 97 kiloda finalde bağımsız sporcu Şamil İmam Hacıaliyev'i 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammet Karavuş 57 kiloda, Osman Göçen 86 kiloda, Hakan Büyükçıngıl ise 125 kiloda bronz madalya maçını kazandı.

