Milli atıcılar, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde 2 madalya kazandı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ilk gününde milli atıcılar Mustafa İnan gümüş, Şevval İlayda Tarhan ise bronz madalya elde etti.

Ataşehir'de bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 10 Metre Havalı Tabanca Solo müsabakaları yapıldı. Açılış gününde İstanbul Valisi Davut Gül organizasyonu ziyaret ederek Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile bir araya geldi.

Milli sporcular Mustafa ve Şevval İlayda, yarı finallerde birinci olarak madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Kıyasıya rekabetin ardından Mustafa İnan gümüş, Şevval İlayda Tarhan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Yusuf Dikeç, Damla Köse, Elif Berfin Altun ve Esra Bozabalı ise yarı final etabını geçemedi ve turnuvada final oynama hakkı kazanamadı.

Şampiyona, yarın yapılacak takım müsabakaları ile devam edecek. Yarı finallerden çıkacak milli sporcular, 4 Ekim Cumartesi günü madalya için mücadele edecek.

Organizasyon, 5 Ekim Pazar günü sona erecek.

- Murat Kocakaya: "Organizasyon bizim adımıza da iyi geçiyor"

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, organizasyonun kendileri adına güzel geçtiğini söyledi.

Gelecekte daha iyi işler yapacaklarını aktaran Kocakaya, "Organizasyon Türkiye'de ilk defa düzenleniyor. Bizim adımıza da iyi geçiyor. Avrupa'nın en iyi takımlarının geldiği, beraber yarıştığı bir organizasyon. Bütün seçme sporcular yarışıyor. Bugün solonun finali vardı. Finalde Avrupa'nın en iyi 8 sporcusu yarışırken ikisi Türk sporcuydu. Bu havalı silahlarda Türkiye'nin geldiği yerin açık bir göstergesi. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın açtığı yolda devam ediyoruz." diye konuştu.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşının Türkiye'nin gurur kaynağı olacağını vurgulayan Kocakaya, "Bizim havalı, ateşli ve plak atışları branşımız var. Havalıda hem tabanca hem de tüfekte sporcularımızla olimpiyatlara gitmeyi planlıyoruz. Havalı tabanca ve tüfekte ikişer hakkımız var. Sonuna kadar zorlayacağız. Sporcularımızın bu güçte olduğunu biliyoruz. Olimpiyatlara çok iddialı hazırlanıyoruz. Mustafa İnan gibi yeni bir sporcumuz var. Yusuf Dikeç'imiz var, dünyanın sembol isimlerinden biri. İlayda kendini ispat etti." ifadelerini kullandı.

Murat Kocakaya, her sporseverin kendilerini izlemesini istediklerini de sözlerine ekledi.

- Mustafa İnan: "Burada madalya almak gurur verici"

Milli atıcı Mustafa İnan, 10 Metre Havalı Tabanca Solo müsabakalarının sonucunda gümüş madalya kazanmasının gurur verici olduğunu aktardı.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini anımsatan Mustafa, "Burada madalya almak gurur verici. Keşke birinci olabilseydik. Daha iyileri olacak inşallah. Çalışmaya devam ediyoruz. Altın olsaydı daha mutlu olurduk. İlk kez düzenlenen bir organizasyon. İlerleyen yıllarda daha iyilerini yapacağız." dedi.

Ekip halinde olimpiyatlar için çok iyi çalıştıklarını belirten Mustafa İnan, "Sağ olsun başkanımız, federasyon yetkililerimiz, yönetim kurulumuz elinden geleni yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız devam ediyor. Uzun bir süre olmasına rağmen fazlasıyla çalıştığımızı düşünüyorum. İnşallah başarılı olacağız." şeklinde konuştu.

- Şevval İlayda Tarhan: "Ev sahipliği yaptığımız için heyecanlıyım"

Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, organizasyona Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Şampiyonada bronz madalya kazanan Şevval İlayda, şunları kaydetti:

"Ev sahipliği yaptığımız için heyecanlıyım. Ev sahibi olduğumuz için heyecan ve baskı oluyor. Bunun tabii avantajı ve dezavantajı oluyor. Bugün üçüncü oldum. Yarın ve sonraki gün inşallah şampiyonluk olacak."

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota almak istediklerini anlatan Şevval İlayda Tarhan, "Kasım ayıyla birlikte bir dünya şampiyonamız var. Kotalar verilmeye başlayacak. Atıcılık branşı, olimpiyat kotalarının ilk olarak dağıtılmaya başladığı branşlardan biri. İlk alanlardan biri de biz olmak istiyoruz. Hem kotalarımızı alalım, hem olimpiyata kadar her şeyimizi düzene sokalım ve bekleyelim istiyoruz. Umarım istediğimiz gibi geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Yusuf Dikeç ile özdeşleşen atış pozuna ilişkin bir soruya Şevval İlayda, şu yanıtı verdi:

"Bizim gibi birçok sporcu atışı elini cebine koyarak yapıyor. Bu salınımı azaltmak için tercih ediliyor. Bu bir teknik. Tabii Yusuf ağabey ile benim başarılarımızdan sonra çok daha yaygınlaşmaya başladı. Duyulması bizim için güzel oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz."

- Yusuf Dikeç: "Bu spor, hem daha elit hem de daha kibar bir spor"

Ay-yıldızlı atıcı Yusuf Dikeç ise organizasyonda genç sporcuların çok iyi mücadele ettiğini belirtti.

Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılardan sonra birçok gencin atıcılık branşına başladığını söyleyen Yusuf Dikeç, şunları ifade etti:

"Türkiye'de böyle bir organizasyon yapılmasından dolayı hem ülkem hem de kendi adıma gururluyum. Paris Olimpiyatları'ndan sonra biliyorsunuz ki atıcılık sporu gündeme geldi. Bugün turnuvanın ilk günüydü. Ben biraz düşük attım, finale kalamadım. Gençler çok iyi. Hem gümüş hem bronz aldık. Genç sporcularımızı tebrik ediyorum."

Yusuf Dikeç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Olimpiyat hazırlıklarımız iyi gidiyor. 2028 olimpiyatlarından ümitliyiz ve daha fazla madalya alacağız. Bu spor, hem daha elit hem de daha kibar bir spor. Olimpiyatlarda atletizmden sonra en çok madalya dağıtan branşlardan biri. Ülkemde bu sporun tanınması, hak ettiği değere ulaşması bizleri çok mutlu edecek."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.