Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 10.09.2025 08:30

Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 12-28 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyonada grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
A Milli Erkek Voleybol Takımı Filipinler Türkiye Voleybol Federasyonu Murat Yenipazar Muhammed Kaya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mardin’de bir Artuklu mührü: Kasımiye Medresesi

Mardin’de bir Artuklu mührü: Kasımiye Medresesi

Büyük arif Yahya b. Muaz’ın ibretlik sözleri

Büyük arif Yahya b. Muaz'ın ibretlik sözleri

Sınırlarımızın edep kavramıyla inşası

Sınırlarımızın edep kavramıyla inşası

İtalya’da Türk İzleri: Moena Köyü

İtalya'da Türk İzleri: Moena Köyü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

>