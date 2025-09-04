Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Yayınlanma Tarihi: 04.09.2025 08:58

A Grubu ile B Grubu'nda 5. maçlar oynandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda 5. ve son maçlar tamamlandı.

Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu ile Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılan B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

A Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Letonya'nın ardından son 16 turu biletini alan son takım Portekiz oldu. Grupta Çekya'nın ardından Estonya da turnuvaya veda etti.

B Grubu'nda ise Almanya, Finlandiya ve Litvanya'dan sonra son 16 biletini İsveç aldı. Karadağ ve Büyük Britanya ise elendi.

EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

6 Eylül Cumartesi:

12.00 Türkiye-İsveç

15.15 Almanya-Portekiz

18.30 Litvanya-Letonya

21.45 Sırbistan-Finlandiya

- Sonuçlar

Turnuvada A Grubu ve B Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:

- A Grubu

Estonya-Portekiz: 65-68

Çekya-Letonya: 75-109

Türkiye-Sırbistan: 95-90

- B Grubu

Karadağ-Büyük Britanya: 83-89

Litvanya-İsveç: 74-71

Finlandiya-Almanya: 61-91

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Finlandiya Riga Büyük Britanya 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Litvanya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ashâbü’l-Uhdûd olayının Müslümanlara mesajı

Ashâbü’l-Uhdûd olayının Müslümanlara mesajı

İslam medeniyeti niye çöktü, Batı medeniyeti niye ayakta?

İslam medeniyeti niye çöktü, Batı medeniyeti niye ayakta?

Keşkeler ve pişmanlıkla ilgili Kur’an’da yer alan ayetler

Keşkeler ve pişmanlıkla ilgili Kur’an’da yer alan ayetler

Kahve hakkında 20 sıcak gerçek

Kahve hakkında 20 sıcak gerçek

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

>