9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları’nın açılış töreni yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen, 8 ülkeden 33 kulüp ve 280 sporcunun katıldığı organizasyonun açılışı dolayısıyla Rumeli İskelesi'nde tören düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun dünya çapında takip edildiğini söyledi.

Yelken sporuna gönül verenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Nallar, yarışmaya katılan sporculara başarılar diledi.

Konuşmanın ardından CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yonter ile Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından yarışmaya katılan kulüp liderlerine ve hakemlere plaket verildi.

Törende, 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları flaması "seda işareti eşliğinde serene toka" edildi.

