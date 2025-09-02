Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın açılış töreni yapıldı

9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın açılış töreni yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 02.09.2025 09:13

Tekirdağ'da düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları’nın açılış töreni yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen, 8 ülkeden 33 kulüp ve 280 sporcunun katıldığı organizasyonun açılışı dolayısıyla Rumeli İskelesi'nde tören düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun dünya çapında takip edildiğini söyledi.

Yelken sporuna gönül verenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Nallar, yarışmaya katılan sporculara başarılar diledi.

Konuşmanın ardından CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yonter ile Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından yarışmaya katılan kulüp liderlerine ve hakemlere plaket verildi.

Törende, 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları flaması "seda işareti eşliğinde serene toka" edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Tekirdağ Türkiye Yelken Federasyonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Kur’an-ı Kerim’de geçen iyilik ayetleri

Kur'an-ı Kerim'de geçen iyilik ayetleri

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

Eylül ayında gerçekleşen tarihi olaylar

Azerbaycan Türklerinin atası: Zeynelabidin Tagiyev

Azerbaycan Türklerinin atası: Zeynelabidin Tagiyev

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

>