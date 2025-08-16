ANALİG Basketbol Yarı Final müsabakaları Karabük’te başladı

Yeni Mahalle ve Yenişehir Merkez spor salonlarında düzenlenen organizasyonda,13 ilden yaklaşık 300 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakalar öncesi düzenlenen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, tüm takımlara başarılar diledi.

Açılış seremonisine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ANALİG Koordinatörü Gökhan Gençkol, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, ilçe müdürleri, şube müdürleri, idareciler ve sporcular katıldı.

Organizasyon, 17 Ağustos'ta sona erecek.

