Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Spor Milli golfçü Ada Zorbozan, Letonya'daki turnuvada 3. oldu

Milli golfçü Ada Zorbozan, Letonya'daki turnuvada 3. oldu

Yayınlanma Tarihi: 12.08.2025 08:45

Letonya Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda mücadele eden Ada Zorbozan, kızlar kategorisinde 3. oldu.

Milli golfçü Ada Zorbozan, Letonya’daki turnuvada 3. oldu

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riga'daki Ozo Golf Kulübü'nde düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Kızlar kategorisinde yarışan Ada, 233 (+17) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ada Zorbozan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Abdullah b. Alevi el Haddad’ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Abdullah b. Alevi el Haddad'ın Dini Nasihatler ve İmani Tavsiyeleri

Turgut Cansever’in en önemli projesi: Beyazıt Meydanı

Turgut Cansever'in en önemli projesi: Beyazıt Meydanı

Güzel bir haslet: Tevazu

Güzel bir haslet: Tevazu

Londra’daki kayıp Osmanlı Cami

Londra'daki kayıp Osmanlı Cami

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

>