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Sualtı hokeyinde Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Yayınlanma Tarihi: 26.05.2025 11:22

Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sona erdi.

Sualtı hokeyinde Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 22 spor kulübünden 8 kadın ve 20 erkek takımı katıldı.

Müsabakalar sonucunda kadınlar kategorisinde Denizyıldızları Spor Kulübü şampiyon olurken, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise Antalya Sualtı Sporları Kulübü şampiyonluğa ulaşırken, Denizyıldızları Spor Kulübü ikinciliği, ODTÜ Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada alınan sonuçlara göre Kocaeli Yüzme Spor Kulübü 1. Lig'e yükselirken, İstanbul Sualtı ve Yüzme Spor Kulübü 2. Lig'e düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Diğer branşlarımızda olduğu gibi sualtı hokeyi camiamızı da devletimizin ve ülkemizin gücüyle geleceğe taşımak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda güzel haberlerimizi camiamızla paylaşacağımızı vurgulamak istiyorum. Federasyon yönetimi olarak başarıya giden yolda sizlerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışırken, dün Yunanistan'dan muhteşem haberler aldık. Türkiye şampiyonluğunu kazanan ve madalya alan tüm takımlarımızı kutluyor, şampiyonaya katılan spor kulüplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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