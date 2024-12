Avrupa Kros Şampiyonası Antalya’da yarın yapılacak

Avrupa Kros Şampiyonası, 39 ülkeden 600 civarında sporcunun katılımıyla yarın Antalya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonla ilgili DokumaPark'ta basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanı Dobromir Karamarinov, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, milli atletler Yasemin Can ve Ayetullah Aslanhan, Fransız sporcu Yann Schrub ve Alman sporcu Konstanze Klosterhalfen katıldı.

Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Karamarinov, yaptığı konuşmada, atletizmde 2024'ün son durağının Antalya olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yoğun, etkileyici ve başarılı bir yıl geçirdiklerini anlatan Karamarinov, şöyle konuştu:

"Bu yıl şampiyonamızın 30. yılı ve gerçekten takdire şayan, rekor sayıda katılım oldu. 39 üye ülkeden sporcumuz var. Geleceğimiz için hep birlikte çalışıyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonuna da teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye, atletizm alanında da güçlü bir ortağımız olacak. Türkiye büyük bir ülke, federasyonu da güçlü bir federasyon. Türkiye'yi Avrupa atletizminin ana ortaklarından biri olarak görüyoruz. Gelecekte de tekrar buraya geleceğiz. Eminim ki en güzel şampiyonalardan biri olacak. Aramızda çok büyük yıldızlar var. Bu da etkinliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu kros şampiyonası, sezonun en önemli etkinliklerinden biri. Bu kadar şampiyonun aramızda olması, etkinliği önemsediklerinin göstergesidir."

"Fair play ruhunu ön plana çıkaran bir etkinlik olmasını diliyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ da Avrupa Kros Şampiyonası'nın 30. yılının Türkiye'ye nasip olduğunu belirterek, bunun için mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonaya Avrupa'nın dört bir yanından sporcuların katılacağını anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Atletizm dünyada sporların anası olarak kabul edilen bir spor. Dünyanın sportif olarak bir yere gelebilmesi, insanların spora yönelebilmesi için küçük yaşlardan çok ileri yaşlara kadar yapılması gereken bir spor. Dünyadaki ülkelerin spor politikalarında en önde olan spordur. Bizler burada sadece sporcularımızın performanslarını değil, aynı zamanda dostluk, dayanışma ve fair play ruhunu da ön plana çıkaran bir etkinlik olmasını diliyoruz. Kendi atletlerimizin gösterecekleri çabaya ve ortaya koyacağı performansa çok güveniyoruz. Sporcularımız ellerinden geleni yapacak. Yarın hava şartları biraz ağır olabilir. İnşallah iyi bir yarış olur. Uluslararası anlamda tüm sporcularımız deneyim kazanacak."

- "Parkur bizi biraz zorlayacak"

Milli sporcu Yasemin Can, iyi hazırlandığını ve bu şampiyonadaki 5. madalyasını kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yasemin Can, form durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Parkur bizi biraz zorlayacak. Ama bu tarz parkurlarda her zaman biraz zorluk vardır. Başaracağı, elimizden gelen en iyi performansı sergileyeceğiz. Çok iyi çalıştım ve hazırlandım, iyiyim." dedi.

Ayetullah Aslanhan da şampiyona için özel hazırlandıklarını dile getirerek, "Milli takım adına en iyi mücadeleyi vereceğiz. Ülkemiz adına en iyisini yapacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Alman sporcu Konstanze Klosterhalfen de geçen yıl yaşadığı olumsuzlukların ardından şu anda tekrardan eski formunu kavuştuğunu belirtti.

İyi çalışarak şampiyonaya geldiğini vurgulayan Klosterhalfen, "Yarın için çok heyecanlıyım. Parkuru henüz görmedim, sonrasında bakacağım. Çok düz ve sert bir zemin olacağını düşünüyordum. Ama yağmur sonrası şartların nasıl olacağını göreceğiz. Kros şampiyonasının bir güzelliği de ekip olarak çalışıyorsunuz. Sadece kendinizi değil, ekibinizi de düşünmek zorundasınız. Büyük ve güçlü bir ekibimiz var." ifadelerini kullandı.

İki kez Avrupa şampiyonu olan Fransız sporcu Yann Schrub ise şampiyonaya katılmaya çok geç karar verdiği için yarışlara kendisini izlemek için gelecek 35-40 kişilik taraftar grubundan bazılarının Antalya'ya gelemediğini söyledi.

Schrub, yarışlarda ailesinin yanında olacağını, en iyi sonucu almak için mücadele edeceğini ifade etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.