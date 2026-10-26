Brezilya’da seçimi kaybeden Bolsonaro, sonuçları tanımadığını duyurdu

Ulusal basında çıkan habere göre, Bolsonaro, talebine gerekçe olarak Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Cristiano Zanin'in oy verme süresini 2 saat uzatma kararını gösterdi.

Seçim sonucunu tanımayacağını vurgulayan Bolsonaro, "Bugün yaşananlar normal bir durum değildi. Kabul edilemez bir şeydi. Tarihte ilk kez, tek bir kalemde oyunun kuralları değiştirildi. Farklı eyaletlerdeki Brezilyalılar arasındaki eşitlik ilkesi tamamen ihlal edildi. Sandıkların yeniden açılmadığı eyaletlerde ne kadar oy alabileceğimi asla bilemeyeceğim. Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkansızdır. Sonuçların iptalini talep edeceğim." ifadelerini kullandı.

Basına göre, Bolsonaro kanadından gelen itiraz ve şikayetlere rağmen, oy verme süresinin uzatılması talebinin aslında kendi seçim kampanyası ekibi tarafından Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) iletildiği ortaya çıktı.

Bolsonaro'nun ekibi, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo ve Santa Catarina eyaletlerindeki bazı belediyelerde oy verme saatlerinin uzatılması için TSE'ye resmi başvuruda bulunmuştu.

- Tartışma

Brezilya'da oy verme işleminin resmi olarak tamamlandığı saat 17.00 sınırında alınan son dakika kararı, seçim sandıklarında karmaşaya yol açmıştı.

Sürenin uzatıldığı açıklandığı sırada ülke genelindeki sandıkların büyük bölümü kapanmış durumdaydı. Tepkiler üzerine açıklama yapan mahkeme yetkilileri, uzatma kararının yalnızca henüz kapanmamış seçim merkezlerini kapsadığını bildirmişti.

TSE Yargıcı Cristiano Zanin, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim ekibinin toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle yaptığı oy verme süresini 2 saat uzatma talebini kabul etmişti.

Sandıkların yüzde 99,89'unun açıldığı verilere göre, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51,77'sini alarak zafer ilan ederken, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,23'te kaldı.

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