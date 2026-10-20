ABD Başkanı Trump, Fransa'daki olayların "göçmenlerle" ilgili olduğunu savundu

ABD Başkanı Trump, Kansas'ta düzenleyeceği seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'daki olayları değerlendiren Trump, bunların öğrenci hareketleriyle değil tamamen "göçmenlerle" ilgili olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, "Sorun göç ve ben Cumhurbaşkanı Macron'a 'Sınırlarınızı kapatın.' demiştim. Fransa'daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa'da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil." şeklinde konuştu.

Fransa'nın sınırlarını kapatmadığını ve dünyanın birçok yerinden göçmenlerin geldiğini savunan Trump, "Macron'la ilk tanıştığımda 'Sınırlarınızı kapatın yoksa ülkenizi mahvedeceksiniz.' dedim. Biz, sınırlarımızı kapattık, onlar kapatmadı. Şimdi de ülkelerini mahvettiler. Fransa'nın eski haline dönmesi çok zor." yorumunu yaptı.

- "Paris, çok yakında Müslüman bir şehir olacak"

Paris'te çok fazla sayıda göçmen olduğunu savunan Trump, "Paris, çok yakında Müslüman bir şehir olacak." dedi.

Fransa'daki göçmenlerin ülkenin değerleriyle uyumlu olmadığını öne süren ABD Başkanı, Macron yönetiminin sınır güvenliği konusunda kendisini dinlemesi gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınmış, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler sırasında en az bin 500 dükkan yağmalanmış, büyük kentlerde göstericilerle polis arasında arbede yaşanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.