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Rusya Devlet Başkanı Putin ordudaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkardı

Yayınlanma Tarihi: 29.09.2026 13:31

Ordudaki asker sayısı ise 15 bin 500 artarak 1 milyon 550 bin 500’e ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ordudaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630’a çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 550 bin 500'ü asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 441 bin 630 olarak belirlendi.

Söz konusu karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.

Böylece Rus ordusundaki asker sayısı 15 bin 500 arttı.

Putin, Temmuz 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere 2 milyon 426 bin 130'a çıkarmıştı. Söz konusu karar, 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmişti.

Putin, geçen yılın sonunda Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin görev yaptığını açıklamıştı. Rus ordusunda ayrıca Ukrayna'da savaşmak üzere sözleşmeli ve gönüllü askerler de bulunuyor.

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Ukrayna vladimir putin Rusya Devlet Rus
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