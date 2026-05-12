AB: Rusya’nın götürdüğü her Ukraynalı çocuğun geri dönüşü, barışın temel unsuru olmalı

Von der Leyen, AB ve Kanada'nın birlikte düzenlediği "Ukraynalı Çocukların Geri Dönüşü için Uluslararası Koalisyonu"nun üst düzey toplantısına video mesaj yolladı.

Esir tutulan her bir çocuğun ailesiyle yeniden kavuşana kadar durmayacaklarını belirten von der Leyen, "Bugün, mümkün olduğunca çok çocuğun izinin sürülmesine ve geri getirilmesine yönelik destek sağlayarak ve failler hakkında yaptırımlar uygulayarak somut bir katkı sunmak için bir araya geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, siyasi bir mesaj da vermek istediklerinin altını çizerek, "Rusya tarafından götürülen her bir Ukraynalı çocuğun geri dönüşü, herhangi bir barış anlaşmasının temel unsurlarından biri olmalıdır." dedi.

Çocukların geleceği ellerinden alınmışken bir ulusun kendi geleceğini belirleyemeyeceğini belirten von der Leyen, çocukların özgürlüğünün Ukrayna'nın özgürlüğü olduğunu vurguladı.

- "En ağır suçlardan biri"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise 20 binden fazla Ukraynalı çocuğun Rusya ve Rusya'nın işgal ettiği topraklarda mahsur kaldığını belirterek, "Rusya'nın savaşının yol açtığı tüm dehşetler arasında, Ukraynalı çocukların sürgüne gönderilmesi ve zorla nakledilmesi en ağır suçlardan biridir. Çocukları kaçırmak tesadüfi olay değildir. Bu, kasıtlı bir Rus politikası ve Ukrayna'nın geleceğine yönelik hesaplı bir saldırıdır." diye konuştu.

Ukrayna'nın çocukların yerini tespit etmek ve doğrulamak amacıyla başlattığı pilot programın 1300'den fazla çocuğun yerini belirlediğini ve 1800 çocuğa dair de ipuçlarını tespit ettiğini bildiren Kallas, bu çocukları evlerine kavuşturmanın öncelikli olduğunu ifade etti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da Birliğin Ukrayna'ya 50 milyon avroluk destek sağlayacağını, bu desteğin bir kısmının ülkedeki çocuk koruma sistemleri ve erken çocukluk eğitimi için kullanılacağını açıkladı.

Kos, Rusya'nın durdurulması ve sorumlu tutulması gerektiği görüşünü de paylaştı.

- AB'den 50 milyon avro kaynak

AB Komisyonundan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın çocuk koruma sistemini güçlendirmek, çocuk odaklı ve toplum temelli hizmetleri genişletmek, erken çocukluk eğitimini desteklemek, adalete erişimi iyileştirmek ve tazminat başvuruları dahil dijital sistemleri güçlendirmek için ilave 50 milyon avro kaynak sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, katılımcıların iz sürme, doğrulama ve izleme çalışmalarının güçlendirilmesi, Ukrayna'nın geri dönüş çabalarına destek verilmesi, diplomatik sürecin güçlendirilmesi, geri dönüş, koruma ve yeniden entegrasyona destek verilmesi, hesap verebilirliğin sağlanması ve eşgüdümlü yaptırımların artırılması hususlarında mutabık kaldığı kaydedildi.

