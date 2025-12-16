Avustralya’nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis ve 1'i çocuk 38 kişi yaralandı.

NSW polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada, bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Polisin, tekne ve helikopterlerle denetlediği bölgeye "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

- Avustralyalı yetkililerden açıklamalar

Albanese, düzenlediği basın toplantısında da Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıyı, terör eylemi olarak nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söyledi.

Albanese, polisin ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İsrailli yetkililerin Avustralya'yı antisemitizm tehdidiyle yeterince ilgilenmemekle suçlamasına ilişkin soruya Albanese, "Bu tehdidi ciddiye aldık ve harekete geçmeye devam ettik." yanıtını verdi.

Albanese, güvenlik kurumlarının tavsiyelerine uygun şekilde özel önlemler aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

NSW Sağlık Bakanı Ryan Park, ABC News'e verdiği demeçte, Sydney'de yerel saatle 18.47'de meydana gelen silahlı saldırıda biri çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan birinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıda 2'si polis ve 1'i çocuk 38 kişinin yaralandığını ifade eden Park, 4 çocuğun Sydney Çocuk Hastanesine sevk edildiğini duyurdu.

NSW Başbakanı Chris Minns, saldırının Sydney'deki Yahudi topluluğunu hedef almak üzere tasarlandığını aktardı.

Yürütülen soruşturmanın "karmaşık olduğunu ve yeni başladığını" söyleyen Minns, henüz tüm soruların cevabı olmadığını vurguladı.

NSW Komiseri Mal Lanyon ise saldırının "terör olayı" olarak ele alındığını belirterek, "Üçüncü bir saldırgan olduğunu doğrulayamam ancak her yere didik didik bakacağız." diye konuştu.

Yaralı ve hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin bilgi veremeyeceğini ancak detaylı soruşturma yürüteceklerini belirten Lanyon, saldırganların kullandığı silahların uzun namlulu olduğunu ancak bu konuda detayları henüz paylaşamayacaklarını söyledi.

Lanyon, saldırının ardından polisin, Bondi Plajı yakınlarındaki bir araçta "el yapımı bomba" olduğu düşünülen çok sayıda cisim tespit ettiğini ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

ABC News'ün haberine göre, polis, bomba imha ekiplerinin tespit edilen patlayıcıları olay yerinden uzaklaştırdığını ve olay yerinin inceleme ekiplerine devredildiğini açıkladı.

- Basın toplantısında şüphelilerin kimliği doğrulanmadı

Lanyon, sosyal medyada saldırganın kimliğine ilişkin paylaşımlardan haberdar olduklarını belirtse de bu konuda herhangi bir bilgi vermedi.

Lanyon, sükunet çağrısı yaparak, "İntikamın sırası değil." ifadesini kullandı.

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini ifade etti.

- Avustralya'da Müslüman topluluklar saldırıyı kınadı

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi adlı kuruluştan yapılan açıklamada da saldırı kınanarak saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırganların sorumlu tutulması çağrısında bulunularak, "Müslüman Avustralyalılar dahil tüm Avustralyalıların birlik, şefkat ve dayanışma içinde" olması gerektiği aktarıldı.

Avustralya Ahmadiyya Müslüman Topluluğu (ACMA) adlı kuruluştan yapılan açıklamada da saldırı nedeniyle üzüntü duyulduğuna işaret edilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, ayrılık ve korkuyu amaçlayan şiddet eylemlerinin Avustralya'da yeri olmadığı bildirildi.

