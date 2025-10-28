Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Siyaset Çin, Güney Çin Denizi'ndeki kazalar nedeniyle ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirdi

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki kazalar nedeniyle ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirdi

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2025 08:51

Çin, ABD Donanmasına ait taarruz helikopteri ile savaş uçağının, dün Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar sırasında yaptığı kazaların ardından Washington yönetimini bölgede barışa ve istikrara zarar vermekle suçladı.

Çin, Güney Çin Denizi’ndeki kazalar nedeniyle ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerini eleştirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği sorunlarının temelinde ABD ordusunun askeri faaliyetlerinin yoğunluğunun olduğunu savundu.

Sözcü Guo, "ABD'nin, askeri gücünü göstermek için Güney Çin Denizi'ne sıklıkla savaş gemilerini ve hava araçlarını yollaması, buradaki deniz güvenliği sorunlarının temelini oluşturuyor, bölgesel barışa ve istikrara zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde, dün ABD Donanmasına ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağının 30 dakika arayla düştüğü belirtilmişti.

Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopterinin kalktıktan kısa süre sonra düştüğü kaydedilen açıklamada, bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağının kaza yaptığı aktarılmıştı.

Açıklamada, helikopter ve uçaktaki mürettebatın yara almadan kurtarıldığı ve kazalara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Filipinler USS Nimitz uçak gemisi Vietnam Brunei Malezya Avustralya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İşgalci İsrail’in Kudüs politikası

İşgalci İsrail'in Kudüs politikası

Şam’da görülmesi gereken yerler

Şam’da görülmesi gereken yerler

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

Dijitalleşme Çocuk Haklarını Nasıl Tehdit Ediyor? - Aile Akademisi

Dijitalleşme Çocuk Haklarını Nasıl Tehdit Ediyor? - Aile Akademisi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

>