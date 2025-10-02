Bugün
Anasayfa Siyaset Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir'de çıkan protestolarda 9 kişi öldü

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir'de çıkan protestolarda 9 kişi öldü

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2025 09:30

Gösterilerde yaklaşık 170 polis görevlisi ve yaklaşık 50 sivil yaralandı.

Pakistan’ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir’de çıkan protestolarda 9 kişi öldü

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde, talepleri arasında anayasada değişiklik bulunan protestocular ile kolluk kuvvetleri arasında çıkan arbedelerde 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ve polis yaralandı.

Geo News kanalının haberine göre, talepleri arasında meclise ve kabineye ilişkin anayasa maddelerinde değişikliğe gidilmesi bulunan protestocular, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde birkaç gündür gösteriler düzenliyor.

Gösteriler sürerken kolluk kuvvetleri ve protestocular arasında ara ara arbede çıktığını belirten bölge yetkilileri, aralarında 3 polis görevlisinin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, gösterilerde yaklaşık 170 polis görevlisinin ve 50'ye yakın sivilin de yaralandığını aktardı.

Protestocuların taleplerinin büyük çoğunluğunun karşılandığını ifade eden yetkililer, gösterilerin sonlandırılması için diyalog çağrısı yaptı.

Pakistan Muzafferabad Azad Cammu Keşmir Geo News

