Anasayfa Siyaset ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" belirtti

ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" belirtti

Yayınlanma Tarihi: 10.09.2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 08:40

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" bildirdi.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu hükümetine tepki gösterdi.

"Netanyahu'nun aşırılıkçı hükümeti tamamen kontrolden çıktı" değerlendirmesinde bulunan Sanders, "Sadece Gazze'de çocukları aç bırakmakla kalmıyorlar, şimdi de ABD'nin güvenlik ortağı Katar'a bomba atarak uluslararası hukuku çiğniyorlar." ifadesini kullandı.

Sanders, ayrıca İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması çağrısını yineledi.

- İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısı

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

