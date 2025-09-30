"Mevlana: Mest-i Aşk" filmi İran'da 2 milyon seyirciyi aştı

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin izlerini beyazperdeye taşıyan yapım, 17 Ekim'de Türkiye'de vizyona girecek.

Dram ve tarihi türdeki filmin müziklerine Fahir Atakoğlu imza attı, görüntü yönetmenliğini ise Morteza Poursamadi yaptı.

Filmin oyuncu kadrosunda, Parsa Pirouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan ve Halit Ergenç ile Shahab Hosseini yer aldı.

