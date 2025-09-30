Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sinema "Mevlana: Mest-i Aşk" filmi İran'da 2 milyon seyirciyi aştı

"Mevlana: Mest-i Aşk" filmi İran'da 2 milyon seyirciyi aştı

Yayınlanma Tarihi: 30.09.2025 08:27

Yönetmenliğini Hassan Fathi'nin üstlendiği "Mevlana: Mest-i Aşk" filmi, İran'da 2 milyon 85 bin izleyiciye ulaştı.

Mevlana: Mest-i Aşk filmi İran’da 2 milyon seyirciyi aştı

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin izlerini beyazperdeye taşıyan yapım, 17 Ekim'de Türkiye'de vizyona girecek.

Dram ve tarihi türdeki filmin müziklerine Fahir Atakoğlu imza attı, görüntü yönetmenliğini ise Morteza Poursamadi yaptı.

Filmin oyuncu kadrosunda, Parsa Pirouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan ve Halit Ergenç ile Shahab Hosseini yer aldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye Fahir Atakoğlu Parsa Pirouzfar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hz. Eyyub’un Sabrı, Tevekkülü ve Şifa Bulması

Hz. Eyyub’un Sabrı, Tevekkülü ve Şifa Bulması

Kuzey Afrika’yı Hıristiyanlaşmaktan kurtaran kaptan: Oruç Reis

Kuzey Afrika’yı Hıristiyanlaşmaktan kurtaran kaptan: Oruç Reis

Ürdün’deki Osmanlı mirası Rüştiye Mektebi

Ürdün'deki Osmanlı mirası "Rüştiye Mektebi"

Türkiye’nin Baştayyarecisi: Vecihi Hürkuş

Türkiye'nin Baştayyarecisi: Vecihi Hürkuş

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
7 Maddede Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

7 Maddede Dağlık Karabağ'da neler oluyor?

Yahudilerin Kudüs’te Hakkı Yoktur!

Yahudilerin Kudüs'te Hakkı Yoktur!

Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

>