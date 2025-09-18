Bugün
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışmaların jürileri belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 18.09.2025 12:34

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışmaların jüri üyeleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla yola çıkan festivalde 10 filmin yer aldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen ve yazar Ümit Ünal üstlenecek.

Yarışma jürisinde de oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni ve yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı ve akademisyen Janet Barış yer alacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın yan jürilerinden Film-Yön jürisinde Çiğdem Vitrinel, Selcen Ergun Herry ve Tankut Kılınç, "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nü belirleyecek.

Türkiye Sinema Yazarları Derneğinden Aslı Ildır, Gökşen Aydemir ve Okan Arpaç'tan oluşan jüri ise "SİYAD En İyi Film" ödülünün sahibini seçecek.

Türkiye'den yılın belgesellerini bir araya getiren ve 10 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisinde de jüri üyeleri yönetmen Berna Gençalp, Prof. Dr. Lale Kabadayı ve yönetmen Ümran Safter'den oluşacak.

Festivalin Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nda da yazar ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, oyuncu Fadik Sevin Atasoy ile yazar ve yönetmen Ömür Atay'dan oluşan jüri, edebiyat uyarlaması senaryoları değerlendirecek.

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda yapımcı İpek Erden, yönetmen Murat Fıratoğlu ve Venedik Film Festivali programcılarından Paolo Bertolin'in oluşturduğu jüri kadrosu 7 ülkeden 10 filmi değerlendirecek.

Ayrıca festivalde Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın jürisi, yazar ve yönetmen Burcu Aykar, yazar ve yönetmen Doğuş Algün ve oyuncu Ozan Çelik'ten oluşurken, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda oyuncu Ece Yüksel, akademisyen Özge Deniz Torun ve yönetmen Tunahan Kurt görev alacak.

