Altın Koza Film Festivali

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivaldeki yarışmaya 27 proje başvurdu.

Film eleştirmeni, senarist ve senaryo danışmanı Burak Göral, yazar ve gazeteci Cem Erciyes ve senarist Pınar Bulut'tan oluşan ön jüri, 5 senaryoyu finalist olarak belirledi.

Festivalde bu yıl, Yaşar Kemal'in öyküsünden Gökçe Acar'ın uyarladığı "Beyaz Pantolon", Kemal Varol'un romanından Özcan Alper'in uyarladığı "Haw", Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından Pınar Arıkan'ın uyarladığı "Kesik Baş", Orhan Eskiköy'ün kendi öyküsünden uyarladığı "Selvi" ve Batıkan Köse'nin kendi öyküsünden uyarladığı "Yaratıcı İntiharlar Departmanı" senaryoları yarışacak.

