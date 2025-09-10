Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sinema Altın Koza Film Festivali

Altın Koza Film Festivali

Yayınlanma Tarihi: 10.09.2025 10:54

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında organize edilen Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Altın Koza Film Festivali

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivaldeki yarışmaya 27 proje başvurdu.

Film eleştirmeni, senarist ve senaryo danışmanı Burak Göral, yazar ve gazeteci Cem Erciyes ve senarist Pınar Bulut'tan oluşan ön jüri, 5 senaryoyu finalist olarak belirledi.

Festivalde bu yıl, Yaşar Kemal'in öyküsünden Gökçe Acar'ın uyarladığı "Beyaz Pantolon", Kemal Varol'un romanından Özcan Alper'in uyarladığı "Haw", Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından Pınar Arıkan'ın uyarladığı "Kesik Baş", Orhan Eskiköy'ün kendi öyküsünden uyarladığı "Selvi" ve Batıkan Köse'nin kendi öyküsünden uyarladığı "Yaratıcı İntiharlar Departmanı" senaryoları yarışacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Adana Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Altın Koza Film Festivali

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Büyük arif Yahya b. Muaz’ın ibretlik sözleri

Büyük arif Yahya b. Muaz'ın ibretlik sözleri

Sınırlarımızın edep kavramıyla inşası

Sınırlarımızın edep kavramıyla inşası

İtalya’da Türk İzleri: Moena Köyü

İtalya'da Türk İzleri: Moena Köyü

Ahşaba Nakşedilen Ruh: Kündekâri

Ahşaba Nakşedilen Ruh: Kündekâri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

>