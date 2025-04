Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından 11. kez düzenlenen "2025 Qumra Sinema Günleri" başladı.

Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen programa, dünyanın dört bir yanından çok sayıda sinemasever ve sektör temsilcisi katıldı.

Etkinlikten önce yapılan açılış töreninde konuşan DFI İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, enstitüyü 15 yıl önce, cesur sesleri yetiştirmek, anlatılmayan hikayelere destek olmak ve sinemacıların ilham alıp verebileceği bir alan oluşturma hayaliyle kurduklarını söyledi.

Alremaihi, "Bu inanılmaz yolculukta, bir zamanlar fısıltılar halinde olan güney ülkelerinden hikayelerin, dünya sahnesinde ses bulduğunu gördük ve sinemanın birleştirme, iyileştirme ve ortak insanlığımızı hatırlatma gücüne tanık olduk." dedi.

Bugün sinema sektörünün, Qumra gibi etkinliklere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğuna işaret eden Alremaihi, "'Başka Toprak Yok' belgeselinin yapımcılarından Hamdan Bilal'in tutuklanması, Oscar'ı kazanmanın bile işgalin şiddetli baskısına karşı herhangi bir güvence sağlamadığını kanıtlıyor. Qumra gibi platformlar sadece sanatsal gelişim için değil, susturulmayı reddeden sesler için bir alan olarak var olmayı sürdürmeli. Önümüzdeki dönemde de cesur, yürekli ve duyulmamış sesleri desteklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

2025 Qumra Sinema Günleri'nin ilk gününde Mısırlı yönetmen Hala Elkoussy'nin "East of Noon" filmi gösterildi ve "I'm Still Here" filmiyle Oscar ödülü kazanan Brezilyalı yönetmen Walter Salles, sinemadaki yolculuğunu anlattığı ustalık sınıfı gerçekleştirdi.

- Qumra Sinema Günleri hakkında

Film yapımcılarının senaryodan beyazperdeye yolculuğunu destekleyen etkinlik, dünyanın her yerinden sinemacıları, sektördeki uzman isimlerle buluşturuyor.

Etkinlikte bu sene, 20 ülkeden 49 projeye, finansman ve ortak yapım stratejisi, pazarlama, proje konumlandırma, festival ve dağıtım stratejileri ile satış gibi özel iş tavsiyeleri verilecek. Bunlar arasında yapım süreci çeşitli aşamalarındaki 27 uzun metraj proje, 10 dizi ve 12 kısa film yer alıyor.

Ayrıca "2025 Qumra Sinema Günleri"nde DFI destekleriyle çekilmiş filmlerden oluşan film seçkisi yer alıyor.

Bu yıl 6 filmden oluşan gösterim programı, Mamadou Dia'nın "Demba", Karim Kassem'in "Moondove", Nelson Makengo'nun "Rising Up At Night", The Maw Naing'in "MA - Cry of Silence" ile Lotfi Achour'un "Red Path" filmleriyle devam edecek.

Etkinlikte, yönetmenler Walter Salles, Lav Diaz ve Johnnie To, görüntü yönetmeni Darius Khondji ve tasarımcı Anna Terrazas ustalık sınıfı eğitimi gerçekleştirilecek.

Katılımcılar 9 Nisan'a kadar Doha'da düzenlenecek yüz yüze oturumların ardından, 12-14 Nisan'da çevrim içi seanslarla projelerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.