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SİNEMA

56. SİYAD Ödülleri'nde verilecek onur ve emek ödülleri açıklandı

56. SİYAD Ödülleri’nde verilecek onur ve emek ödülleri açıklandı
Yayınlanma Tarihi: 22.2.2024 09:38:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:36

Sinema Yazarları Derneğince (SİYAD) 56. SİYAD Ödülleri'nde verilecek onur ve emek ödülleri belirlendi.

SİYAD'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4 Mart'ta düzenlenecek törenle yönetmen Tomris Giritlioğlu ile oyuncu ve şarkıcı Lale Belkıs'a "Onur Ödülü", oyuncu Necmettin Çobanoğlu'na da "Emek Ödülü" verilecek.

Türkiye'nin yakın tarihine odaklanan yönetmen Tomris Giritlioğlu, toplumsal ve siyasi olayların insanların hayatını nasıl etkilediğini sinemada ustaca anlattı.

Oyunculuğu kadar şarkıcılığıyla da Türk sinemasına önemli katkılar sunan Lale Belkıs, Sophia Loren, Ava Gardner ve Cahide Sonku'ya sesini verdi.
Altın Palmiye ve Oscar ödülü alan filmlerde rol alan Necmettin Çobanoğlu ise "Katırcılar", "Mülteci", "Küçük Özgürlük", "Kuzu", "Karşılaşma", "Eve Dönüş", "Saklı Düşler" ve "Güz Sancısı" gibi yapımlarda oynadı.

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