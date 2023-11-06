Humanitarian Film Festival ödülleri sahiplerini buldu

- TRT World Citizen tarafından düzenlenen festivalde ilk üç ödülü sırasıyla "Branka", "Split Ends" ve "Displaced", İklim Farkındalığı Ödülü'nü "The Sprayer" ve TRT Özel Ödülü'nü "Night" adlı filmlerin yönetmenleri kazandı - TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı : - "Uluslararası alanda anlatıda, içerikte ve yayında çeşitliliği, zenginliği ve 8 milyar insanın temsilini sağlamak zorundayız"

TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) ödülleri takdim edildi. Ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla AKM'de gerçekleştirildi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, törende yaptığı konuşmada, festivalin anlatıyı, sanatı, sinemayı insani meselelere odaklayan, duyguyu, düşünceyi, idraki ve tepkiyi harekete geçiren yapımların duyurulduğu, gösterildiği ve ödüllendirildiği bir platform olduğunu söyledi.

- "Dünya çok acı bir insani sınamadan geçiyor"

TRT Özel Ödülü'nün kitlesel bir katliamın gerçekleştiği dünyanın kanayan yarası Filistin için verildiğini dile getiren Sobacı, "Dünyanın çok acı bir insani sınamadan yine başarısızlıkla geçtiğine şahit oluyoruz. İsrail 7 Ekim'den beri Gazze halkına yönelik topyekun bir katliam gerçekleştiriyor, bebek, çocuk, kadın, hasta tanımaksızın hastaneleri, kutsal mekanları, okulları, mülteci kamplarını yerle bir ederek insanlık suçu işliyor. Bu gerçeğin tam da ortasında mezalimi meşrulaştırmak için kimi ülkelerce sergilenen tavra üzülerek tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

Bu tavrın çıkar kaygısıyla kendisinden olmayanı yok etme niyetinden başka bir şey olmadığına dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Şunu açıkça ifade etmeliyim ki, zulümden yana tavır alan ülkelerin arkasına saklandıkları kavramlardan kan damlıyor. Batı, Gazze için sokaklara dökülen vicdanlı vatandaşlarını engellemeye, susturmaya çalışırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meydanlarda milletiyle birlikte adaleti haykırıyor, barışın tesisi için tüm enstrümanlarla mücadele veriyor ve duruşuyla insanlığın onurunu koruyor."

İnsani meselelere odaklanan sinemacıları dünyanın vicdani sesi olan Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Sobacı, "Eserlerinizi paylaştığınız yer, insani gayretleriyle nam salmış Türkiye'dir. Bir hafta önce Cumhuriyet'inin yüzüncü yılını kutlamış, bin yıldır bu coğrafyada esenlik için çaba sarf etmiş, gücünü, teknolojisini, iradesini hep mazlumdan yana kullanmış bir ülkedesiniz." değerlendirmesini yaptı.

- "8 milyar insanın temsilini sağlamak zorundayız"

Sobacı, feryatları duyulmayan insanların hikayesini anlatmanın önemine dikkati çekerek, "Uluslararası alanda anlatıda, içerikte ve yayında çeşitliliği, zenginliği ve 8 milyar insanın temsilini sağlamak zorundayız. İşte bu çerçevede, festivalimiz daha büyük bir anlam kazanıyor. İnsani meseleleri dünyanın ortak sorunu olarak görüp çözüm üretmeye çalışmaktan, başkası için mücadele edebilmekten ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu göstermekten bahsediyorum." şeklinde konuştu.

Festivale bu yıl, Türkiye, İspanya, Amerika, Fransa, Hindistan, Nijerya, Kırgızistan, Pakistan, Macaristan ve Filistin gibi birçok farklı ülkeden 370'ten fazla filmin başvurduğu bilgisini paylaşan Sobacı, "Savaş ve çatışmalardan zorunlu göçlere, iklim değişikliğinden gıda krizine kadar uzanan geniş bir yelpazede küresel meselelerin ele alındığı insani filmlerin festivalimiz kapsamında gösterimleri gerçekleştirildi." dedi.

Sobacı, TRT World Citizen Humanitarian Film Festival Jüri Başkanı Derviş Zaim, Jüri Üyeleri Ismaël Ferroukhi, Suat Köçer, Vuslat Saraçoğlu, Reshad Strik ile katılımcılara ve festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Beşincisi düzenlenen festival kapsamında bu yıl, Birincilik Ödülü "Branka" adlı filmle Macaristan'dan Ákos K. Kovács'a, İkincilik Ödülü "Split Ends" ile İran'dan Alireza Kazemipour'a, Üçüncülük Ödülü "Displaced" ile Kosova'dan Samir Karahoda'ya, İklim Farkındalığı Ödülü "The Sprayer" ile İran'dan Farnoosh Abedi'ye, TRT Özel Ödülü ise "Night" ile Filistin'den Ahmad Saleh'e verildi.

Filistinli yönetmen Ahmad Saleh'in katılamadığı için video mesaj gönderdiği ödül töreni, kazananların ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

- Festival hakkında

Küresel insani sorunlara ışık tutmayı hedefleyen bir kısa film festivali olan TRT World Citizen Humanitarian Film Festival, film yapımcılarına insani meseleleri kendilerine has bir bakış açısıyla ele almaları için imkan sağlıyor.

Merkezine insanı alan festival, savaş, çatışma, pandemi, kadın hakları, göçmen krizi, iklim değişikliği ve çevre kirliliği, açlık, kıtlık, evsizlik ve yoksulluk gibi farklı konulara odaklanıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen orijinal filmlerin gösterildiği festival, hedef kitleyi film yapımcıları ve film endüstrisinin profesyonelleriyle buluşturan bir platform olma özelliği de taşıyor.