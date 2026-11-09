Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde insani kriz derinleşiyor. İran destekli Husilerin 2015 yılından bu yana uyguladığı abluka nedeniyle 347 bin çocuk kızamık aşısından mahrum kalırken, bir yaşın altındaki 72 bin bebek de rutin aşı programlarına erişemiyor. Taiz Valisi Nebil Şemsan, Husilerin kente uyguladığı ablukanın sağlık hizmetlerine erişimi tamamen engellediğini ve çocukların hayatını tehdit eden sessiz bir ölüm tehlikesi yarattığını açıkladı.

Husilerin Taiz'e uyguladığı abluka, ana yolları kapatması ve insani yardım malzemelerinin kente ulaşmasını engellemesiyle karakterize ediliyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke 23 Ekim'deki açıklamasında, bu ablukanın kentte su, yakıt ve ilaç tedarikini ciddi şekilde etkilediğini vurgulamıştı. İnsan hakları ve insani yardım kuruluşları, dokuz yıldır devam eden bu ablukanın uluslararası hukuk ihlali oluşturduğunu ve sivil halka yönelik toplu cezalandırma niteliği taşıdığını belirtiyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı 29 Ekim'de acil eylem çağrısında bulunarak, Taiz vilayeti için 90 günlük acil sağlık ve salgın müdahale planının derhal uygulanmasını talep etti. Çocukların aşılara erişememesi, kızamık başta olmak üzere salgın hastalıklara yakalanma riskini kritik seviyelere çıkarırken, bölgede sağlık altyapısının çöküşü ve tıbbi malzeme eksikliği durumu daha da vahim hale getiriyor. Uzmanlar, acil müdahale edilmezse bölgede büyük bir sağlık felaketinin kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

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