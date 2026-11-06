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Anasayfa Sağlık ABD'nin Wisconsin eyaletinde 36 yıl sonra ilk kez bir bebek kızamıktan öldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 36 yıl sonra ilk kez bir bebek kızamıktan öldü

Yayınlanma Tarihi: 06.11.2026 09:36

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 1990'dan bu yana ilk kez bir bebek, kızamık nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde 36 yıl sonra ilk kez bir bebek kızamıktan öldü

Wisconsin Sağlık Hizmetleri Departmanı, eyalette 1990'dan bu yana ilk kez bir bebeğin kızamığa yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu vakanın, eyalette 36 yıl sonra kızamık kaynaklı ilk can kaybı olduğunu aktaran Departman, ailenin mahremiyetini korumak amacıyla konuya ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

ABD'nin New York eyaletinde de 3 Kasım'da, 30 yıl sonra ilk kez bir çocuğun kızamıktan öldüğü bildirilmişti.

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