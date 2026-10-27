Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, Antalya'da düzenlenen 34. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde önemli uyarılarda bulundu. Uzman, çocuklarda erken yaşta kozmetik ürün kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, 4-5 yaşındaki çocukların bile makyaj yaptığını ve annelerinin kullandığı kozmetik ürünleri sürdüklerini gözlemlediklerini belirtti. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle çocukların güzellik ve bakım rutinlerine olan ilgisinin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Küçük, bu durumun endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

Çocuk cildinin kozmetik bakım ürünlerine ihtiyaç duymadığını vurgulayan uzman, dermatolojik bir hastalık nedeniyle verilen ürünler dışında çocukların serum, peeling ürünleri, retinol ve asitler gibi kozmetik ürünleri kullanmaması gerektiğini söyledi. Kozmetik ürünlerin erken yaşta kullanımının ciltte kızarıklık, tahriş, sivilce, egzama benzeri döküntüler ve gereksiz leke oluşumları gibi birçok yan etkiye neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Küçük, ailelerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle makyaj ve cilt bakım ürünlerinin kullanım yaşının giderek düşmesinin çocuk sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Kongrede ayrıca çocukluk döneminde yaşanan güneş yanıklarının ilerleyen yıllarda melanom adı verilen deri kanseri riskini artırabileceği konusunda da uyarılar yapıldı. Prof. Dr. Küçük, su toplayacak kadar ağır gelişen güneş yanıklarının hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra çocuklar arasında kullanılan jel dolgulu stres toplarının ısıtıldığında patlayabileceği ve göz ile ağız çevresinde yanıklara, alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda da uyarıda bulunuldu. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Aslan Yürekli ise Sağlık Bakanlığının desteğiyle 2031'de düzenlenecek Dünya Dermatoloji Kongresi'ne İstanbul adına aday olduklarını açıkladı. Yaklaşık 1800 kişinin katıldığı kongre, dermatoloji alanındaki en güncel gelişmelerin paylaşıldığı önemli bir platform oldu.

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