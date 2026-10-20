Göz Sağlığı: Sarı Nokta Hastalığı Belirtileri Neler?

Sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonu, özellikle 50 yaş üzeri bireylerde görülen ve merkezi görmeyi etkileyen ciddi bir göz rahatsızlığıdır. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, hastalığın erken belirtilerinin fark edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Retinanın merkezinde bulunan ve ayrıntılı görmeyi sağlayan makula bölgesini etkileyen bu hastalık, başlangıç döneminde herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ancak ilerleyen süreçte kapı kenarlarının, pencere çerçevelerinin veya düz çizgilerin eğri görülmesi, görüntünün orta kısmında bulanıklık oluşması gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Hastalığın kuru ve yaş olmak üzere iki temel tipi bulunmaktadır. Kuru tip daha sık görülür ve genellikle yavaş ilerlerken, yaş tip hızlı görme kaybına neden olabilmektedir. Yaş tip sarı nokta hastalığında retina altında gelişen anormal damarlar nedeniyle sıvı birikimi veya kanama meydana gelebilir ve bu durum merkezi görmenin kısa sürede bozulmasına yol açabilir. Prof. Dr. Çeliker, yaşın ilerlemesiyle riskin arttığını, aile öyküsü ve sigara kullanımının da önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu belirtiyor. Optik koherens tomografi (OCT) gibi görüntüleme yöntemleriyle sarı nokta bölgesindeki yapısal değişikliklerin ayrıntılı biçimde değerlendirilebileceğini ifade eden uzman, risk grubundaki kişilerin hiçbir şikayeti olmasa bile göz muayenelerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.

Sarı nokta hastalığının belirtilerini fark etmek için Amsler kareli çizelgesi kullanılabilir. Bu basit test ile bir göz kapatılarak diğer gözle kareli çizelgenin ortasındaki noktaya bakıldığında çizgilerin düz olup olmadığı kontrol edilebilir. Çizgilerde eğrilme, dalgalanma veya kaybolma fark edilmesi retina hastalığının işareti olabilir. Ancak bu kontrolün göz muayenesinin yerini tutmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Çeliker, özellikle yaş tipte uygulanan göz içi enjeksiyon tedavilerinin hastalığın kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını kaydediyor. Günümüzde yaş tip sarı nokta hastalığında göz içi enjeksiyon tedavileriyle hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, birçok hastada görmeyi korumak ve bazı hastalarda görme düzeyinde iyileşme sağlamak mümkün. Tedavinin başarısında hastalığın hangi aşamada tespit edildiği ve takiplerin düzenli sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Görmedeki değişiklikler yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemeli, erken tanı ve uygun tedaviyle görme kaybının ilerlemesi birçok hastada yavaşlatılabilir.

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