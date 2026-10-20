Bebek Beslenmesi ve Diş Sağlığı: Kritik Uyarılar

Lokman Hekim Söğütözü Diş Hastanesi Pedodonti Uzmanı Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç, bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen erken çocukluk çağı çürüklerinin önlenebilir bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekiyor. 6 yaşından küçük çocuklarda bir veya daha fazla çürük lezyonu, çürüğe bağlı diş kaybı veya dolgulu süt dişlerinin bulunması erken çocukluk çağı çürüğü olarak değerlendiriliyor. Geçmişte "biberon çürüğü" olarak da bilinen bu durum, özellikle 0-3 yaş dönemindeki bebeklerde yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, ailelerin bu konuda bilinçlenmesinin ve doğru uygulamaları hayata geçirmesinin çocukların diş sağlığı için kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Prof. Dr. Ataç, biberonla süt veya şekerli sıvıların özellikle gece verilmesinin, bebeğin biberonla ya da anne memesindeyken uyumasının ve emziğin bal veya reçel gibi şekerli gıdalara batırılarak verilmesinin çürük riskini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Çürüğe neden olan bakterilerin aile bireyleri veya bakıcıların tükürüğü yoluyla bebeğe taşınabildiğini aktaran uzman, aynı kaşık veya çatalın kullanılması, biberonun sıcaklığının ağızla kontrol edilmesi ve yere düşen emziğin ağızla temizlenmesi gibi davranışların bakteri aktarımına neden olabildiği konusunda uyarıda bulunuyor. Beslenme alışkanlıklarının çürük oluşumunda oynadığı önemli role dikkat çeken Ataç, cips, bisküvi, kraker ve kek gibi şeker ve karbonhidrat içeriği yüksek gıdalarla gazlı ve şekerli içeceklerin diş plağındaki bakterilerin asit üretimini artırdığını ifade ediyor.

Erken çocukluk çağı çürüklerinin önlenmesinde erken dönemde alınacak basit önlemlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Ataç, doğumdan itibaren bebeğin ağız bakımına başlanması gerektiğini söylüyor. Beslenme sonrasında bebeğe su verilmesi, gece ve sabah beslenmelerinden sonra ağız içinin temiz, ıslak bir tülbent veya gazlı bezle temizlenmesi öneriliyor. İlk dişler çıktıktan sonra ise dişlerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini belirten uzman, ilk diş hekimi muayenesinin 6 ay-1 yaş arasında yapılmasını öneriyor. Bebeğin biberonla uyutulmaması gerektiğini, uyku öncesinde biberon kullanılacaksa yalnızca su verilmesinin uygun olduğunu belirten Ataç, özellikle yapışkan gıdaların ağızda daha uzun süre kalmasının çürük riskini artırabileceğini, bu tür yiyeceklerin ara öğünlerde ve özellikle uyku öncesinde tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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