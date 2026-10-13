Medicana Sağlık Grubu Romatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Seval Pehlevan, 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında önemli uyarılarda bulundu. Uzun süren sabah tutukluğu, eklem şişliği, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerin romatizmal hastalıkların habercisi olabileceğini vurgulayan Pehlevan, her eklem ağrısının artrit olmadığını ancak belirtilerin sürekliliğine ve niteliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle eklemde şişlik, ısı artışı, hareket kısıtlılığı ve uzun süren sabah tutukluğu gibi bulguların bir arada olması durumunda mutlaka romatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirten uzman, ağrının zaman zaman azalmasının altta yatan hastalığın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmeyebileceği konusunda uyardı.

Romatizmal hastalıklar her yaşta görülebilen ve eklemlerle sınırlı kalmayabilen ciddi sağlık sorunları arasında yer alıyor. Romatoid artrit gibi inflamatuvar romatizmal hastalıklar vücudun farklı sistemlerini de etkileyebiliyor ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebiliyor. Prof. Dr. Pehlevan, artritin yaşam üzerindeki etkisinin bazen tıbbi muayene sırasında anlatılan ağrı tarifinden çok daha geniş olabildiğini vurguladı. Özellikle inflamatuvar artritlerde ağrı ve tutukluğun yanı sıra yorgunluk da kişinin çalışma hayatını, sosyal ilişkilerini ve fiziksel aktivitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Sabah saatlerinde belirgin olan ve hareket ettikçe açılan eklem tutukluğu inflamatuvar artritlerde dikkat edilmesi gereken önemli bulgular arasında yer alırken, mekanik nedenlerle ortaya çıkan eklem yakınmalarında ağrının hareketle artması ve dinlenmeyle azalması daha sık görülebiliyor.

Artrit tedavisinin sadece ağrıyı azaltmakla sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Pehlevan, eklem fonksiyonunu korumak, hastalığın ilerlemesini kontrol altına almak ve kişinin günlük yaşamını mümkün olduğunca sürdürebilmesini sağlamanın da temel hedefler arasında olduğunu ifade etti. Romatizmal hastalıkların yalnızca ağrı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Pehlevan, hastalıkların önemli bir bölümünün kişinin günlük yaşamını yalnızca ağrı nedeniyle değil, yorgunluk, hareket kısıtlılığı ve hastalıkla ilgili belirsizlik nedeniyle de etkileyebildiğini vurguladı. Ağrının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, hangi eklemleri etkilediği ve gün içinde nasıl değiştiğinin tanı sürecinde önemli ipuçları sağlayabildiğini belirten uzman, eklem ağrısının nedeni konusunda kişinin kendi kendine yaptığı yorumların tanı açısından yeterli olmadığını, muayene bulguları, hastanın öyküsü ve gerekli durumlarda laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin birlikte değerlendirilerek doğru tanıya ulaşılması gerektiğini açıkladı. Osteoartrit gibi eklemin yapısal ve mekanik özellikleriyle ilişkili hastalıklarla inflamatuvar artritlerin değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımlarının birbirinden farklı olabileceğini hatırlatan Pehlevan, özellikle uzun süren ve tekrarlayan yakınmaların kişinin günlük yaşamını etkilemeye başlaması halinde mutlaka değerlendirme yapılmasının önemini vurguladı.

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