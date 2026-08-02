Medicana Çamlıca Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, sağlıklı yaşlanmanın sırrının günlük yaşam tarzı alışkanlıklarında saklı olduğunu vurguladı. Modern tıbbın artık sadece yaşam süresini uzatmayı değil, sağlıklı geçirilen yılları artırmayı hedeflediğini belirten Mocan, "Uzun yaşam denildiğinde akla ilk olarak genetik geliyor. Oysa bilimsel çalışmalar, yaşam tarzı alışkanlıklarının sağlıklı yaş alma sürecinde son derece belirleyici olduğunu gösteriyor. Amaç sadece 90 ya da 100 yaşına ulaşmak değil, o yaşlara bağımsız hareket edebilen, üretken ve yaşam kalitesi yüksek bireyler olarak ulaşabilmek" ifadelerini kullandı. Uzmanın açıklamalarına göre, her gün yaptığımız seçimler, beslenme şeklimiz, fiziksel aktivite düzeyimiz ve uyku kalitemiz biyolojik yaşımızı doğrudan etkiliyor.

Prof. Dr. Mocan, damar sağlığının biyolojik yaşın en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve kronik stresin damar yapısını olumsuz etkileyerek biyolojik yaşın daha hızlı ilerlemesine neden olabileceğini belirten uzman, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalp ve damar sistemini koruyarak yaşlanma sürecini daha sağlıklı hale getirebileceğini vurguladı. Düzenli sağlık kontrollerinin bu süreçte kritik önem taşıdığını anlatan Mocan, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin belirli aralıklarla takip edilmesinin kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde hayati rol oynadığını kaydetti. Bazı bireylerin nüfus cüzdanındaki yaşıyla vücudunun gerçek yaşının aynı olmayabileceğine işaret eden uzman, yaşlanma sürecinin yalnızca takvim yaşıyla değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

İleri yaşlarda kas kütlesinin korunmasının yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Mocan, yaş ilerledikçe kas kaybının doğal olarak arttığını ve bunun düşme riski, kırıklar ve hareket kısıtlılığı gibi sorunları beraberine getirebildiğini açıkladı. Düzenli yürüyüşün yanı sıra haftada en az iki gün kas güçlendirici egzersizler yapmanın ve yeterli protein tüketmenin sağlıklı yaş almanın temel unsurları arasında yer aldığını kaydeden uzman, dengeli beslenmenin bütüncül bir yaşam tarzının parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, kaliteli protein kaynakları ve sağlıklı yağlardan zengin beslenme düzeninin, işlenmiş gıdaların ve aşırı şeker tüketiminin sınırlandırılmasıyla kalp-damar hastalıkları, diyabet ve obezite riskini azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Mocan, "Ancak sağlıklı yaşam yalnızca beslenmeden ibaret değil. Kaliteli uyku, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durmak, stresi doğru yönetebilmek ve güçlü sosyal ilişkiler de uzun yaşamın vazgeçilmez parçalarıdır" uyarısında bulundu. Zihinsel aktivitelerin ihmal edilmemesi gerektiğine de dikkat çeken uzman, yeni bilgiler öğrenmenin, kitap okumanın, hobi edinmenin ve zihni aktif tutacak uğraşlarla ilgilenmenin sağlıklı yaş alma sürecini destekleyen önemli alışkanlıklardan olduğunu ifade etti. Sağlıklı yaş almanın küçük ama sürdürülebilir adımlarla mümkün olduğunu vurgulayan Mocan, uzun yaşamın sırrının tek bir ilaçta ya da mucize bir besinde saklı olmadığını, sağlıklı yaş almanın genç yaşlarda kazanılan doğru alışkanlıklarla başladığını kaydetti.

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