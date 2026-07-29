Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde hizmete açılan OMÜ Uyku Ünitesi, Samsun ve çevre illerde uyku bozukluğu yaşayan hastalara profesyonel çözümler sunuyor. Modern teknolojik altyapısıyla donatılan ünitede, uyku apnesi, uykusuzluk, huzursuz bacaklar sendromu ve diğer uyku bozuklukları konusunda uzman kadro tarafından detaylı tetkikler yapılıyor. Türk Nöroloji Derneği Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi liderliğindeki ekip, hastalarına kişiye özel tedavi protokolleri geliştirerek sağlıklı uyku düzenine kavuşmalarını sağlıyor.

Sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olan kaliteli uyku için özel olarak tasarlanan OMÜ Uyku Ünitesi'nde, hastalar gece boyunca misafir edilerek kapsamlı polisomnografi testine tabi tutuluyor. Bu süreçte hastaların başına ve vücuduna yerleştirilen özel elektrotlar sayesinde, uyku sırasında meydana gelen tüm fizyolojik değişiklikler kayıt altına alınıyor. Uyku laboratuvarına alınmadan önce hastalar detaylı bir hazırlık sürecinden geçiyor; kan tetkikleri, laboratuvar incelemeleri ve ön değerlendirmeler yapılarak her hastanın durumu bireysel olarak analiz ediliyor. Ayda ortalama 60 hastaya hizmet veren ünite, bazı vakalarda 24 saat ve üzerinde süren testler uygulayarak en doğru tanıya ulaşmayı hedefliyor.

OMÜ Uyku Ünitesi'nin en önemli özelliklerinden biri multidisipliner yaklaşımıyla çalışması. Kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları, psikiyatri ve nöroloji uzmanlarının bir araya gelerek ortak çalışma yürüttüğü ünitede, uyku bozukluklarının altta yatan nedenleri kapsamlı şekilde araştırılıyor. Prof. Dr. Murat Terzi, uyku apnesinin aşırı kilo, anatomik yapı bozuklukları veya çeşitli sağlık sorunlarına bağlı gelişebildiğini; epilepsi, Parkinson, multipl skleroz ve huzursuz bacak sendromu gibi nörolojik hastalıkların da uyku kalitesini olumsuz etkileyebildiğini belirtiyor. Uyku laboratuvarlarının Türkiye'de yaygınlaşmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Terzi, "Uyku ünitesi özellikle tanıda bize çok fayda sağlıyor. Hastanın hangi uyku probleminin olduğunu ortaya koyuyor. Bu uyku laboratuvarlarının Türkiye'de daha da yaygınlaşması ve bütün Türkiye'de buna ihtiyaç duyan herkese hizmet edebilmesi çok önemli" açıklamasında bulunuyor. Bölge halkına ve tüm Türkiye'ye hizmet vermeyi amaçlayan OMÜ Uyku Ünitesi, modern tıbbın imkanlarını kullanarak uyku bozukluklarıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

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