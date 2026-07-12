Çocukların yaz aylarında en çok tercih ettiği aktivitelerden biri olan havuz kullanımı, hijyen standartlarına uyulmadığında sağlık açısından ciddi tehlike arz ediyor. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, yetersiz temizlik ve denetim yapılan havuzların çocuklarda çok çeşitli enfeksiyon hastalıklarına neden olabildiğini bildirdi. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte havuz kullanımının artması, beraberinde enfeksiyon vakalarında da belirgin bir artışa yol açıyor. Özellikle toplu kullanılan havuzlarda su kalitesinin düzenli kontrol edilmemesi, klorlama ve filtrasyon sistemlerinin yetersiz çalışması ve havuz çevresinin hijyen koşullarının ihmal edilmesi, çocukların sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Havuz kaynaklı enfeksiyonlar, çocukların yaş gruplarına ve bağışıklık sistemlerinin durumuna göre farklı şiddetlerde ortaya çıkabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonları özellikle kız çocuklarında daha sık görülürken, kirli havuz suyunun yutulmasıyla ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonları hem kız hem erkek çocuklarda yaygın. Konjonktivit olarak bilinen göz enfeksiyonları, havuz suyundaki kimyasallar ve mikroorganizmaların gözle teması sonucu gelişiyor. Yüzücü kulağı olarak adlandırılan dış kulak yolu enfeksiyonları, kulak kanalında biriken suyun neden olduğu bakteriyel veya mantarsal enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Cilt enfeksiyonları ise mantar enfeksiyonlarından bakteriyel enfeksiyonlara, viral siğillerden alerjik reaksiyonlara kadar geniş bir yelpazede görülebiliyor.

Prof. Dr. Yılmaz, enfeksiyon vakalarının bir kısmının basit tedavilerle iyileşebileceğini ancak bazı durumların hastane yatışı gerektirebileceğini vurguladı. Özellikle antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonları, çocuklarda böbrek tutulumuna kadar ilerleyebiliyor ve bu durumda intravenöz antibiyotik tedavisi gerekiyor. Ağır ishal tabloları dehidratasyona yol açtığında çocukların acil servise başvurması ve sıvı tedavisi alması gerekebiliyor. Yaygın cilt enfeksiyonları, özellikle impetigo gibi bulaşıcı bakteriyel cilt hastalıkları hem çocuğun sağlığını tehdit ediyor hem de ailedeki diğer bireylere bulaşma riski taşıyor.

Uzmanlar, havuz seçiminde ailelerin dikkatli olması gerektiğini ve bazı temel kriterleri kontrol etmelerini öneriyor. Havuzun Sağlık Bakanlığı tarafından verilen işletme ruhsatına sahip olup olmadığı, düzenli olarak su kalitesi testlerinin yapılıp yapılmadığı, klorlama sisteminin aktif çalışıp çalışmadığı ve havuz çevresinin temizlik durumu kontrol edilmesi gereken başlıca faktörler arasında. Ayrıca çocuk havuzlarının yetişkin havuzlarından ayrı olması, su sirkülasyonunun daha sık yapılması ve daha yüksek hijyen standartlarına sahip olması gerekiyor. Duş alanlarının temizliği, tuvaletlerin hijyen durumu ve havuz kenarındaki dinlenme alanlarının bakımı da genel hijyen standartları hakkında fikir veriyor.

Kişisel hijyen kurallarına uyulması da havuz enfeksiyonlarından korunmada kritik öneme sahip. Havuza girmeden önce mutlaka duş alınması, havuzdan çıktıktan sonra tekrar duş yapılması ve özellikle kulakların iyice kurulanması temel kurallar arasında. Küçük çocukların havuz suyunu yutmaması için sürekli gözetim altında tutulması ve bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Havuzda uzun süre kalınmaması, düzenli aralıklarla su dışına çıkılması ve dinlenilmesi öneriliyor. İshal, ateş, öksürük, burun akıntısı veya herhangi bir enfeksiyon belirtisi gösteren çocukların tamamen iyileşene kadar havuza girmemesi hem kendi sağlıkları hem de diğer çocukların sağlığı açısından önemli. Serinlemek amacıyla süs havuzları, parklardaki su oyun alanları, çeşmeler veya denetlenmeyen doğal su kaynakları gibi yerlere girilmemesi, enfeksiyon riskini en aza indirmek için mutlaka uyulması gereken bir kural olarak öne çıkıyor.

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