Bangladeş'te nisan ayından bu yana etkisini sürdüren kızamık salgını kontrolden çıkmış durumda. Son 24 saatte 4 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölen çocuk sayısı 712'ye yükselirken, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 100 bin sınırına dayandı. Dhaka Tribune gazetesinin Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı habere göre, son 24 saat içinde tespit edilen 941 yeni şüpheli vakayla birlikte toplam vaka sayısı 99 bin 207'ye ulaştı. Salgının başladığı tarihten bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 82 bin 844'ü bulurken, bunların 79 bin 152'si tedavi sonrası taburcu edildi.

Bangladeş hükümeti, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun peş peşe hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde acil aşılama kampanyası başlatma kararı almıştı. Ancak yürütülen yoğun aşılama çalışmalarına ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vaka artış hızının henüz kesilemediği görülüyor. Hastaneler alarm durumunda çalışırken, sağlık sistemi üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Özellikle çocuk hastalıkları bölümleri yoğun hasta akınıyla karşı karşıya kalırken, sağlık çalışanları gece gündüz demeden mücadele veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kızamık, özellikle çocuklarda pnömoni (zatürre) ve ensefalopati (beyin hasarı) gibi ölümcül komplikasyonlara yol açabilen ciddi bir hastalık olarak öne çıkıyor. Aşıyla önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelen kızamık, bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda daha ağır seyredebiliyor. Uzmanlar, toplumsal bağışıklık oranının düşük olduğu bölgelerde salgının hızla yayılabildiğini ve düzenli aşılama programlarının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Bangladeş'teki mevcut durum, aşılama oranlarının düşük olduğu ülkelerde kızamık gibi önlenebilir hastalıkların ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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