24. Bilimsel Araştırmalar Konferansı Halep’te Gerçekleşti

Halep'te düzenlenen 24. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı, tıp dünyasında önemli bir buluşma noktası oldu. Sağlık hizmetleri, tıp eğitimi, bilimsel araştırmalar ve dijital sağlık dönüşümü gibi kritik alanlarda düzenlenen oturumlarda 90'dan fazla bilimsel araştırma ve sunum paylaşıldı. Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS) tarafından organize edilen etkinlik, uluslararası işbirliğini güçlendirme ve bilimsel bilgi paylaşımını artırma hedefiyle gerçekleştirildi.

SAMS Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fuat Azra, konferansın temel amacının bilimsel bilgi paylaşımını artırmak ve tıp eğitimini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Etkinlik kapsamında 30 klinik eğitim atölyesi düzenlendiğini belirten Azra, bu atölyelerde özellikle genç hekimlerin klinik becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. ABD'den katılan uzman doktorların yerel hekimlere eğitim verdiği organizasyonda, kardiyoloji, gastroenteroloji ve onkoloji başta olmak üzere çeşitli tıp alanlarında son derece verimli bilimsel oturumlar gerçekleştirildi. Konferansa ABD'deki Saint Luke Üniversitesi'nden katılan kanser hastalıkları ve klinik araştırmalar uzmanı Dr. Maria el-Hafız, organizasyonun uluslararası işbirliğini güçlendirmek açısından kritik bir basamak olduğunu vurguladı.

Halep'in yaşadığı tüm zorluklara rağmen güçlü bir direnç sergilediğini ifade eden Dr. Hafız, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisinden büyük motivasyon duyduklarını belirterek gençlere "Kendinize güvenin ve potansiyelinizi küçümsemeyin" mesajını verdi. Halep Üniversitesi'nde görev yapan estetik cerrahi uzmanı Dr. Sidra el-Halbuni ise konferans sayesinde ABD'li Arap doktorların Suriye sağlık sistemine yönelik değerlendirmelerini ve katkı imkanlarını doğrudan dinleme fırsatı bulduklarını anlattı. Yurt dışındaki eğitim ve kariyer imkanlarının ülkeye dönerek hizmet etme konusunda önemli bir perspektif sunduğunu kaydeden Halbuni, bu tür organizasyonların mesleki gelişime büyük katkı sağladığını vurgulayarak "Umut hiçbir zaman kaybedilmemeli" dedi.

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