2025 Ölüm Nedenleri Açıklandı: Kalp Hastalıkları Birinci

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 2024 yılında 489 bin 734 olarak kaydedilen ölüedenlerin ym sayısı, 2025'te 491 bin 684'e yükseldi. Hayatını kaybüzde 55,1'ini erkekler oluştururken, kadınların oranı yüzde 44,9 olarak belirlendi. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını gösteren kaba ölüm hızı bir önceki yılla aynı kalarak binde 5,7 seviyesinde gerçekleşti. İllere göre yapılan değerlendirmede, en yüksek ölüm hızı binde 10,8 ile Sinop'ta, en düşük ölüm hızı ise binde 2,3 ile Şırnak'ta tespit edildi.

Ölüm nedenleri detaylı olarak incelendiğinde, dolaşım sistemi hastalıklarının yüzde 34,7 ile birinci sırada yer aldığı görülüyor. Kalp ve damar hastalıklarını, yüzde 16,1 oranla iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 oranla solunum sistemi hastalıkları takip ediyor. İl bazında yapılan analizlerde, dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 47,7 ile Çanakkale olarak öne çıkarken, tümör kaynaklı ölümlerde yüzde 22,4 ile Ağrı ilk sırada bulunuyor. Bu veriler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağlık sorunlarının dağılımında önemli farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor.

Raporda en dikkat çekici gelişme, bebek ve çocuk ölümlerindeki düşüş trendi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bebek ölüm sayısı 2024'teki 8 bin 484 seviyesinden 2025 yılında 6 bin 988'e geriledi. Bu gelişmeyle birlikte bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm hızı binde 9'dan binde 7,8'e düşerken, beş yaş altı ölüm hızı da binde 11,1'den binde 9,5'e geriledi. Uzmanlar bu olumlu gelişmeyi, Türkiye'nin sağlık altyapısındaki iyileşmelere, anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin yaygınlaşmasına ve erken tanı olanaklarının artmasına bağlıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kronik hastalıklarla mücadelede toplumsal bilinçlendirmenin önemine dikkat çekiyor.

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