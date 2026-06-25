Avustralya'da kuş gribi alarmı: H5N1 virüsünün kıtada ilk kez tespit edilmesiyle birlikte hayvancılık sektöründe büyük endişe yaşanıyor. Bugüne kadar H5N1 türü kuş gribi virüsünün uğramadığı tek kıta ünvanını taşıyan Avustralya'da, birkaç gün arayla ikinci vakanın da resmen doğrulanması, ülke genelinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, ikinci vakanın Batı Avustralya eyaletinin güney kıyılarındaki ıssız bir sahilde hasta halde bulunan yaban kuşunda tespit edildiğini açıkladı.

İlk vakanın 19 Haziran'da Batı Avustralya'daki göçmen bir kuşta belirlenmesinin ardından yetkililer acil eylem planını devreye soktu. Kurulan özel yardım hattına vatandaşlardan en az 58 ihbar gelirken, hasta veya ölü kuşlardan alınan 9 farklı numune laboratuvarlarda detaylı incelemeye alındı. Bakan Collins, enfekte kuşlardan alınan örneklerin analizinin sürdüğünü belirterek, bu iki izole vaka dışında kuş gribinin Avustralya'daki yaban hayatında kalıcı olarak yerleşip yerleşmediğini netleştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Yetkililerin açıklamalarına göre şu an için ticari kümes hayvancılığı ile tarım sistemleri bu durumdan etkilenmedi ancak sektör teyakkuz halinde bekliyor.

Yaban hayatındaki bu gelişmeler, ticari pazarı da acil önlemler almaya itti. Avustralya'nın en büyük kümes hayvanı üreticisi Inghams Group, riskleri minimize etmek için hızla harekete geçti. Şirketten yapılan resmi açıklamada, Batı Avustralya'da faaliyet gösteren tüm işleme tesisleri ve üretim çiftliklerinde zorunlu olmayan her türlü giriş ve çıkışları engelleyen katı bir karantina protokolünün devreye sokulduğu ilan edildi. Avustralya'da daha önce kümes hayvanlarında H7 türü virüs kaynaklı salgınlar yaşansa da ölümcül H5N1 varyantının kıta için yeni ve ciddi bir tehdit oluşturduğu uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Sektör temsilcileri, durumun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtiyor.

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