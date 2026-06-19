Bakanlıktan Yeni Program: Sağlıklı Hayat Saatleri

Sağlık Bakanlığı, toplum sağlığını güçlendirmek ve vatandaşların sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla "Sağlıklı Hayat Saatleri" adlı yenilikçi bir program başlattı. Her hafta çarşamba günleri 12.45-13.30 saatleri arasında düzenlenecek bu seminerler, ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Program, sağlık sisteminin en önemli paydaşlarından olan sağlık çalışanlarının öncü rolünden hareketle planlandı ve ilk uygulama alanı Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı oldu. Koruyucu sağlık yaklaşımını desteklemek ve güncel sağlık konularında güvenilir bilgiye erişimi artırmak programın temel hedefleri arasında yer alıyor.

Sağlıklı Hayat Saatleri programı kapsamında, ruh sağlığı, aile ilişkileri, çocuk ve ergen sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kronik hastalıklardan korunma, bağımlılıklarla mücadele, yaşlı sağlığı, stres yönetimi, iletişim becerileri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren güncel konular ele alınacak. Seminerler, Sağlık Bakanlığı tarafından davet edilen alanında yetkin akademisyenler ve uzmanlar tarafından verilecek. Böylece hem Sağlık Bakanlığı çalışanlarının hem de vatandaşların bilimsel ve güncel sağlık bilgisine doğrudan erişmeleri sağlanacak. Program, yalnızca hastalıkların tedavisine değil, sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine odaklanan kapsamlı bir farkındalık ve eğitim platformu olarak tasarlandı.

Dijital platformlarda hızla yayılan sağlık bilgi kirliliği ve dezenformasyonun vatandaşların sağlık davranışlarını olumsuz etkilediği günümüzde, Sağlıklı Hayat Saatleri programı büyük önem taşıyor. İl sağlık müdürlükleri aracılığıyla koordine edilecek seminerler, toplumun güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracak. Program aynı zamanda sağlık çalışanlarının ruhsal, fiziksel ve sosyal iyilik hallerinin korunmasını, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesini ve koruyucu sağlık yaklaşımının toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesi yoluyla, vatandaşların bilinçli sağlık kararları alabilmeleri ve yanlış bilgilerden korunmaları amaçlanıyor.

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