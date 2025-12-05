Bugün
Anasayfa Sağlık İşgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne 4 bin ünite kan gönderildi

İşgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne 4 bin ünite kan gönderildi

Yayınlanma Tarihi: 05.12.2025 08:35

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin bağışladığı 4 bin ünite kan, Gazze Şeridi’ndeki yaralı ve hastaların tedavisinde kullanılmak üzere bölgeye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kanımız Bir" kampanyasının dokuzuncu turu kapsamında Batı Şeria'daki bağışçılardan toplanan 4 bin ünite kan ve kan ürününün Gazze'ye gönderildiği belirtildi.

Gönderilen kan ünitelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze Şehri'nde bulunan Şifa Hastanesi'ne ulaştığı, tıbbi ihtiyaçlara göre bölgedeki tedavi merkezlerine dağıtımın sürdüğü ifade edildi.

Kan ünitelerinin Ramallah'taki Merkez Kan Bankası'ndan Gazze'ye naklinin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile koordinasyon içinde, kalite güvence ve güvenlik prosedürlerine tam uyularak ve soğuk zincir korunarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Kanımız Bir kampanyasının her aşaması, kuzey vilayetlerindeki halkımızın Gazze'deki kardeşlerine yönelik muazzam cömertliğini ve asil insani duruşunu ortaya koyuyor." dedi.

Bakan Ramazan ayrıca, "Bu sürekli bağış hepimiz için bir gurur kaynağı ve halkımıza nerede olurlarsa olsunlar daha fazla hizmet etmek için motivasyon kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 4 Ağustos 2024'te başlayan kampanyanın sekizinci turunda 6 bin ünite kan ve kan ürünü toplanacağını 9 Ekim'de duyurmuştu.

İsrail, ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023'te Gazze'de geniş çaplı bir savaşı başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail, ayrıca yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye yeterli gıda ve ilaç girişini engellemeyi sürdürüyor.

