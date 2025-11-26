Bugün
Okul dönemi hastalıklarından korunmada en önemli kalkan güçlü bağışıklık

Yayınlanma Tarihi: 26.11.2025 10:13

- Bayındır İçerenköy Hastanesi Pediatri Uzmanı Prof. Dr. Cihan Meral: - "Dengeli beslenme, düzenli uyku, temizlik ve hareket, bu dört basit adım, çocuklarımızı enfeksiyonlara karşı çok daha güçlü kılacaktır"

Okul dönemi hastalıklarından korunmada en önemli kalkan güçlü bağışıklık

Bayındır İçerenköy Hastanesi Pediatri Uzmanı Prof. Dr. Cihan Meral, dengeli beslenme, düzenli uyku, temizlik ve hareketin çocukları enfeksiyonlara karşı daha güçlü kılacağını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasıyla çocuklarda artan hastalıklar, pek çok ebeveynin ortak endişesi haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Meral, çocukların bağışıklığını desteklemenin yalnızca ilaçlarla değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla mümkün olduğunu belirtti.

Meral, çocukların güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmesi için öncelikle dengeli ve mevsime uygun beslenmenin önemine dikkati çekerek, "C vitamini deposu portakal, mandalina, kivi, bağışıklık dostu brokoli, ıspanak gibi sebzeler çocuklarımız için adeta birer koruma kalkanı görevi görür. Et, yumurta, baklagiller gibi protein kaynaklarını ve sağlıklı yağları da ihmal etmeyelim. Ayrıca su tüketimi, bağışıklık için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sisteminin en etkili destekçisinin uyku olduğunu vurgulayan Meral, vücudun kendini uyku sırasında yenilediğini, çocukların yaşına uygun uyku süresini alması ve düzenli bir uyku alışkanlığı kazanmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Meral, basit ama etkili önlemlerin başında doğru el yıkama alışkanlığının geldiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Okuldan gelince, yemekten önce ve tuvaletten sonra ellerin en az 20 saniye sabunla yıkanması, enfeksiyonların önlenmesinde çok etkilidir. Hava soğuk diye çocuklarımızı kapalı ortamlarda tutmayalım. Hava koşullarına uygun giydirerek her gün temiz hava almalarını sağlayalım. Bu hem fiziksel hem ruhsal sağlıkları için çok değerlidir."

Aşıların modern tıbbın sunduğu en güçlü koruma yöntemi olduğunu vurgulayan Meral, çocukların aşı takviminin aksatılmaması ve mevsimsel grip aşısı gibi ek aşılar konusunda da hekimlere danışılması gerektiğini ifade etti.

Meral, çocukların zaman zaman hastalanmasının bağışıklık sistemlerinin gelişmesinin doğal bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli olan panik yapmak değil, onlara dengeli beslenme, düzenli uyku, temizlik ve hareket alışkanlıklarını kazandırarak dirençlerini doğal yollarla artırmaktır. Dengeli beslenme, düzenli uyku, temizlik ve hareket, bu dört basit adım, çocuklarımızı enfeksiyonlara karşı çok daha güçlü kılacaktır."

