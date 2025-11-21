"Diş travmalarında ilk 30 dakika kritik önem taşıyor" uyarısı

İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ece Yılmazkasapoğlu Türkay, travmatik dental yaralanmalarda zamanında müdahalenin, dişin kurtarılması ve ileride yaşanabilecek komplikasyonların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkay, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Türkay, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Beslenme, konuşma, öz güven ve yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Toplumda erken yaşlardan itibaren doğru alışkanlıkların kazandırılması, hem hastalıkların önlenmesinde hem de tedavi maliyetlerinin azaltılmasında kritik öneme sahiptir. Koruyucu uygulamalarla çok büyük sağlık sorunlarının önüne geçmek mümkündür." ifadelerini kullandı.

Travmatik dental yaralanmalara zamanında müdahalenin önemine işaret eden Türkay, şunları kaydetti:

"Travmatik dental yaralanmalar, düşme, çarpma, spor kazaları, trafik kazaları veya günlük yaşamda meydana gelen darbeler sonucu dişlerde oluşan kırık, çatlak, yer değiştirme ya da tamamen yerinden çıkma gibi önemli yaralanmalardır. Çocukluk ve gençlik döneminde sık görülür ve doğru yönetilmediğinde dişin kaybına kadar ilerleyebilir. Bu nedenle hem ailelerin hem de bireylerin bu konuda bilinçli olması çok önemlidir.

Kırık bir diş parçası doğru şekilde saklanırsa yapıştırılabilir, yerinden çıkan bir daimi diş ise 30 dakika içinde doğru koşullarda yerine yerleştirildiğinde yüksek oranda canlı kalabilir. Bu yüzden acil müdahale, hem estetik hem fonksiyon hem de hastanın ileriki yıllarda karşılaşabileceği komplikasyonları önlemede kritik öneme sahiptir. Doğru ilk yardım bilgisi hayat kurtarır, diyebiliriz."

Türkay, gelişen diş hekimliği teknolojileri sayesinde, kırık dişlerin onarılabildiğini, yer değiştiren veya oynayan dişlerin sabitlendiğini ve çıkan dişlerin yeniden yerine yerleştirilebildiğini kaydetti.

- "Travmaların önlenmesinde koruyucu önlemler etkili"

Dental travmaların önlenmesi için dikkat edilmesi gerekenlere işaret eden Türkay, şu tavsiyelerde bulundu:

"Önleme her zaman tedaviden daha etkilidir. Spor yapan çocuk ve gençlerde mutlaka kişiye özel sporcu ağız koruyucularının kullanılması gerekir. Ev içi kazalar çocuklarda önemli bir travma nedenidir. Bu nedenle kaygan zeminlerin önlenmesi, sivri mobilya köşelerinin kaplanması ve merdiven güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bisiklet, scooter veya paten kullanırken kask ve ağız koruyucusu kullanılması da travma riskini ciddi oranda azaltır."

Türkay, ağız sağlığına yapılan her yatırım, uzun vadede genel sağlığı olumlu yönde etkileyen çok değerli bir adım olduğunu aktardı.

Ağız sağlığını korumada en etkili yöntemin, düzenli bakım alışkanlıklarının çocukluk yaşlarından itibaren kazandırılması olduğunu anlatan Türkay, şu ifadeleri kullandı:

"Dişler günde iki kez florlu diş macunu ile fırçalanmalıdır. Şekerli atıştırmalık ve asitli içeceklerin tüketimi azaltılmalıdır. 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrolü yapılmalıdır. Diş ipi veya ara yüz fırçası kullanılmalıdır. Travmaları önlemek için sporcu ağız koruyucularının tercih edilmesi gereklidir."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.