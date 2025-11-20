New York’taki kalp ve damar sempozyumunda yapay zeka ekseninde damar sağlığı ele alındı

Dünyanın farklı ülkelerinden katılan bilim insanlarının takip ettiği sempozyumda, sempozyumun kurucusu Frank J. Veith ile Türk bilim insanı Raşit Dinç, endovasküler hastalıkların tedavisinde yapay zeka destekli yaklaşımların sunduğu fırsatları ve riskleri değerlendirdi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmed Yazal'ın da katılımcıları arasında yer aldığı sempozyumda konuşan Dinç, yapay zekanın damar hastalıklarının yönetiminde bir "karar destek motoru" olarak konumlandırılması gerektiğini belirtti.

Hastaya ait görüntüleme ve klinik verilerden üç boyutlu sanal modeller oluşturularak cerrahi planlamanın önceden simüle edilebildiğini vurgulayan Dinç, "Olası senaryoları işlem öncesinde dijital ortamda test etmek, komplikasyon oranlarını azaltırken yüksek riskli vakalarda daha öngörülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlıyor." dedi.

Dinç, özellikle aort anevrizmaları, periferik arter hastalığı ve karmaşık damar lezyonlarında yapay zeka destekli simülasyonların hekimlere teknik ve stratejik açıdan büyük avantaj sağladığını belirterek, makine öğrenmesi algoritmalarının benzer klinik profillere sahip binlerce hastanın sonuçlarını analiz ederek en etkili tedavi stratejilerini önerebildiğini ifade etti.

Sempozyumun kurucusu Frank J. Veith ise damar cerrahisinin yenilikçi teknolojilerin kliniğe en hızlı entegre edildiği alanlardan biri olduğunu hatırlatarak, yapay zekanın da bilimsel kanıtlarla desteklendiği ölçüde kalıcı olacağını ifade etti.

Veith, "Yapay zeka bizim yerimizi almayacak, ama doğru kullanıldığında tecrübeyi güçlendiren ve hasta güvenliğini artıran bir ortak olacak." diye konuştu.

Oturumda ayrıca yapay zeka destekli karar sistemlerinin görüntüleme yöntemleriyle entegrasyonu, tele-tıp uygulamaları ve uzaktan izlem mekanizmalarının periferide çalışan hekimlerle büyük referans merkezleri arasındaki bilgi farkını azaltma potansiyeli ele alındı.

VEITH Sempozyumu, yıllardır Cleveland Clinic tarafından desteklenen, alanında dünyanın en saygın bilimsel platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Cleveland Clinic'in bilimsel ve eğitsel desteği, programın akademik kapsamını güçlendirirken, özellikle dijital sağlık, endovasküler cerrahi ve girişimsel vasküler tedaviler alanlarındaki uluslararası etkileşimi artırıyor.

