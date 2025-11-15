Fas, DSÖ tarafından Hepatit B’yi kontrol altına alan ülke ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölgesel Komitesi'nin, Mısır'ın başkenti Kahire'de aldığı kararla Fas'ı "Hepatit B'yi kontrol altına alan ülke" şeklinde sınıflandırdığı bildirildi.

Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, kararın ülkenin önleme, erken tespit ve tedavi alanlarında kaydettiği ilerlemeyi yansıttığını kaydetti.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesel Komitesi'nin, Fas'ı "Hepatit B'yi kontrol altına alan ülke" şeklinde sınıflandırdığına işaret edilen açıklamada, Hepatit B virüsünün bulaşmasını önlemede uygulanan ulusal programların etkinliğinin uluslararası düzeyde teyit edildiği vurgulandı.

Yeni doğanlara yönelik düzenli aşılama programının yüksek verimlilikle uygulanması, sağlık gözetim sisteminin güçlendirilmesi, laboratuvar kapasitelerinin geliştirilmesi ve ulusal hastalık tarama verilerine dayanan güncel tedavi protokollerinin hazırlanması, elde edilen ilerlemenin temel unsurları arasında gösterildi.

Açıklamada ayrıca, güncellenen tedavi protokollerinin vaka yönetimini iyileştirdiği ve tedaviye erişimi genişlettiği ifade edildi. Bu ilerlemenin, ülkeyi Hepatit B'nin halk sağlığı sorunu olmaktan tamamen çıkarılması hedefine daha da yaklaştırdığı belirtildi.

Bakanlık, başarıda farklı düzeylerde görev yapan ulusal sağlık personelinin merkezi rolüne dikkat çekerek, programların tüm aşamalarına teknik ve bilimsel destek sunan ulusal ve uluslararası ortaklara teşekkür etti.

Kararın, Fas'ın bölgesel ölçekte koruma, teşhis ve tedavi alanlarında etkin sağlık yanıtı sunan ülkeler arasında yer aldığını ortaya koyduğu kaydedildi.

