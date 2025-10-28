Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık ABD'de metal tespit edilen 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı

ABD'de metal tespit edilen 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2025 08:55

ABD'de oteller, restoranlar ve kurumlara dağıtılan tavuk etlerinde metal bulunması nedeniyle 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı.

ABD’de metal tespit edilen 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetimi Servisinden yapılan açıklamada, oteller, restoranlar ve kurumlara gönderilen Hormel Foods'a ait tavuk etlerinin geri çağrıldığı belirtildi.

2 bin tondan fazla tavuk etinin çağrılma nedeninin, yapılan incelemelerde firmaya ait bazı tavuk etlerinde metal tespit edilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu çağrının, 10 Şubat ile 19 Eylül arasında satılan etleri kapsadığı kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD ABD Tarım Bakanlığı Hormel Foods

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İşgalci İsrail’in Kudüs politikası

İşgalci İsrail'in Kudüs politikası

Şam’da görülmesi gereken yerler

Şam’da görülmesi gereken yerler

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

Dijitalleşme Çocuk Haklarını Nasıl Tehdit Ediyor? - Aile Akademisi

Dijitalleşme Çocuk Haklarını Nasıl Tehdit Ediyor? - Aile Akademisi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

>