Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık Her 100 çocuktan 5'inde kekemelik görülüyor

Her 100 çocuktan 5'inde kekemelik görülüyor

Yayınlanma Tarihi: 22.10.2025 13:01

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağdaş Karsan, her 100 çocuktan 5'inde kekemelik görüldüğünü ve erken farkındalığın tedavi sürecinde büyük önem taşıdığını belirtti.

Her 100 çocuktan 5’inde kekemelik görülüyor

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan, 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Kekemeliğin yalnızca bir konuşma bozukluğu değil, duygusal ve sosyal yönleriyle çok boyutlu bir durum olduğunu vurgulayan Karsan, "Kekemelik sadece kelimelerin takılması değildir. Bu durum, bireyin öz güvenini, sosyal ilişkilerini ve iletişim isteğini derinden etkiler." ifadelerini kullandı.

Karsan, kekemeliğin toplumda sanılandan çok daha yaygın görüldüğüne değinerek, "Araştırmalara göre, her 100 çocuktan 5'inde kekemelik görülüyor ve erken farkındalık, tedavi sürecinde büyük önem taşıyor. Bu durum, genellikle 2-6 yaş aralığında ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kekemeliğin çocukluk dönemindeki erken belirtileri arasında konuşurken sık sık ses veya hece tekrarı yapılması, kelimelere başlanmakta zorlanılması veya konuşmaktan kaçınılmasının yer aldığını aktaran Karsan, ailelerin, çocuklarda bu durumları fark ettiğinde onları uyarmak veya konuşmaya acele ettirmek yerine mutlaka bir dil ve konuşma terapistine başvurması gerektiğini vurguladı.

- "Teknoloji yardımcı olabilir ama terapistin yerini alamaz"

Karsan, dijital terapi uygulamaları ve yapay zeka destekli konuşma araçlarının kekemelik terapilerinde destekleyici rol oynayabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Teknoloji süreçte fayda sağlayabilir, ancak asıl önemli olan bireyin bir terapist eşliğinde kendi konuşma farkındalığını geliştirmesi. Toplumda kekemelikle ilgili hatalı inanışlar çok yaygın. Kekemelik korkudan, zeka eksikliğinden veya heyecandan kaynaklanmaz. Genetik, nörolojik ve çevresel faktörlerin birleşiminden oluşan çok boyutlu bir durumdur. Kekemelik yaşayan bireylere anlayışla yaklaşmak, en etkili destektir."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Kanije fatihi Tiryaki Hasan Paşa kimdir?

Kanije fatihi Tiryaki Hasan Paşa kimdir?

Osmanlı armasını kim yaptı?

Osmanlı armasını kim yaptı?

Mehmet Akif’e göre ideal Müslüman nasıl olmalıdır?

Mehmet Akif'e göre ideal Müslüman nasıl olmalıdır?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

>