Hamilelerde grip aşısı ağır enfeksiyon riskini azaltıyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, soğuk havaların tetiklediği grip salgınının anne adayları için ciddi tehdit oluşturduğunu aktardı.

Aydın, hamilelikte bağışıklık sisteminin doğal olarak baskılanmasının gribe davetiye çıkardığını vurgulayarak, "Hamilelikte grip hem daha kolay bulaşıyor hem de çok daha ağır seyrederek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Aşı ise bu dönemde en önemli koruyucumuz." ifadelerini kullandı.

Her yıl dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10 ila 20'sini etkileyen grip virüsünün kış aylarında gebelerde en sık rastlanan enfeksiyon etkeni olduğunu anlatan Aydın, gebelikte bağışıklık sisteminin fizyolojik olarak baskılandığını belirtti.

Aydın, hamilelerin bu nedenle gribe daha kolay yakalanıp, enfeksiyonun genellikle daha ağır seyrettiğinin altını çizerek, "Özellikle gebeliğin son üç ayında geçirilen yüksek ateşli grip vakalarında erken doğum, su kesesinin erken açılması veya yenidoğanda enfeksiyon gelişimi gibi durumlar görülebilir." bilgisini paylaştı.

- "Grip aşısı, gebelik ve emzirme döneminde güvenle yapılabilir"

Grip enfeksiyonunun sadece üst solunum yollarını değil, akciğerleri de etkileyebildiğine dikkati çeken Aydın, gebelikte gribin bazen zatürre, bronşit ya da akciğer apsesi gibi ciddi tablolara yol açabileceğini ve bu nedenle korunmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Aydın, gripten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu ifade ederek, Aydın, "Grip aşısı ölü, yani inaktif bir aşıdır. Bu nedenle gebelik ve emzirme döneminde güvenle yapılabilir. Amerikan Jinekolog ve Obstetrisyenler Derneği de 12'inci gebelik haftasından sonra, yani ikinci ve üçüncü trimesterde grip aşısı yapılmasını önermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Aşının yalnızca anneyi değil bebeği de koruduğuna işaret eden Aydın, aşı sonrası oluşan antikorların bir kısmının plasenta aracılığıyla bebeğe geçtiğini ve böylece doğumdan sonraki ilk aylarda da bebeğin gribe karşı korunduğunu vurguladı.

- Gripten korunma yolları

Aydın, grip aşısına ek olarak alınabilecek önlemlere değinerek, "Anne adayları kalabalık, kapalı ve havasız ortamlardan uzak durmalı, gerekirse maske takmalı. Sık sık el yıkamak ve genel hijyene dikkat etmek de koruyuculuğu artırır." önerilerini paylaştı.

Grip aşısının bebek açısından herhangi bir zararı olmadığını vurgulayan Aydın, "Tam tersine yapılan araştırmalar, annenin geliştirdiği antikorların bir kısmının bebeğe geçerek onu da koruyabileceğini gösteriyor. Yani aşı yaptırmak, hem annenin hem bebeğin sağlığı açısından en güvenli adımdır." değerlendirmlerini yaptı.

