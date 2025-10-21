İyot tiroid hormonlarının üretiminde kritik rol üstleniyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıçlı, iyot eksikliğinin özellikle çocuklarda zeka gelişimini ve büyümeyi olumsuz etkilediğini kaydetti.

İyot eksikliğinin, özellikle çocuklarda büyüme geriliği, zeka gelişiminde bozulma ve yetişkinlerde guatr gibi ciddi sorunlara yol açabildiğini aktaran Kılıçlı, "İyot eksikliği, dünya genelinde önlenebilir zeka geriliğinin en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tiroid hormonlarının üretiminde kilit görev üstlenen bu element yetersizliği, hem fiziksel hem zihinsel gelişimi olumsuz etkiliyor. Toplumun iyot alım düzeyi, geleceğin sağlıklı nesilleri açısından kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Kılıçlı, iyot eksikliğinin özellikle gebelik döneminde ciddi risk oluşturduğunu vurgulayarak, gebelikte yetersiz iyot alımının zeka geriliğine yol açtığını, doğumsal anomaliler, ölü doğumlar ve psikomotor gelişim bozukluklarının görülebildiğini kaydetti.

Doğum sonrası dönemde çocukta guatr ve tiroid hormon eksiklikleri ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Kılıçlı, "Büyüme çağındaki çocuklarda iyot eksikliği gelişme geriliğine, erişkinlerde ise uzun süren eksik tiroid bezinde nodülleşmeye ve kalıcı guatra yol açabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kırsal bölgelerde hala iyot eksikliği sık görülüyor."

Kılıçlı, iyot eksikliğinin önlenmesinde en etkili yöntemin iyotlu sofra tuzu kullanımı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"1990'lı yıllardan önce ülkemizde ciddi iyot eksikliği vardı. 2000'li yıllardan sonra sofra tuzlarına iyot eklenmesi zorunlu hale getirildi. Ancak kırsal bölgelerde hala iyot eksikliği sık görülüyor. Özellikle kaya tuzu ve gurme tuzların yaygınlaşması bu sorunu artırıyor. Çünkü bu tuzlar iyotla zenginleştirilmemişse eksikliğe neden olabiliyor."

İyot desteğinin bilinçsizce kullanılmasının da risk taşıdığını belirten Kılıçlı, iyot eksikliği kadar iyot fazlalığının da tiroid fonksiyonlarını bozabildiğinin altını çizdi.

Kılıçlı, hashimoto tiroiditi gibi otoimmün hastalıklarda iyot alımının tiroid bezinin hasarını artırabildiğinin altını çizerek, "Graves hastalığında ise hormon fazlalığına yol açabilir. Bu nedenle iyot takviyesi almadan önce mutlaka bir endokrinoloji uzmanına danışılmalıdır." uyarısında bulundu.

Gebelik ve emzirme döneminde iyot ihtiyacının arttığını kaydeden Kılıçlı, "Erişkin bireylerde günlük iyot ihtiyacı yaklaşık 150 mikrogramken, gebelikte ve emzirme döneminde bu miktar 250 mikrogramın üzerine çıkarılmalıdır. Bu hem annenin hem de bebeğin sağlığı için kritik öneme sahiptir." şeklinde görüş belirtti.

