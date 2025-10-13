Bangladeş’te başlatılan tifo aşısı kampanyası kapsamında milyonlarca çocuk aşılanacak

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından ülke genelinde yürütülen aşı kampanyası, başkent Dakka'da bir yetimhanede başlatıldı.

Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı Başdanışmanı Md Sayedur Rahman, Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen tifo aşısının güvenli olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylandığını belirterek, "Aşı, Nepal ve Pakistan dahil 8 ülkede uygulanıyor. Ciddi yan etkilere ilişkin herhangi bir rapor bulunmuyor." dedi.

Ülke genelinde başlatılan ilk kapsamlı tifo aşısı kampanyası kapsamında 9 ay ile 15 yaş arasındaki yaklaşık 50 milyon çocuğa ücretsiz aşı yapılacak.

Aşı kampanyası, 13 Kasım'a kadar sürecek.

DGHS verilerine göre Bangladeş, en yüksek tifo vakasına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Küresel Hastalık Yükü çalışmasına göre, ülkede her yıl yaklaşık 478 bin kişi tifoya yakalanıyor. Bu kişilerden yaklaşık 8 bini hayatını kaybederken, ölümlerin yüzde 68'ini çocuklar oluşturuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.