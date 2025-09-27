İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de, 2 aylık bebek Ayd yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Bunlardan biri olan iki buçuk aylık bebek Ayd Ebu Cami yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Ayd, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde sınırlı imkanlarla tedavi görüyor.Bebeğinin durumunun kritik olduğunu belirten anne Meram en-Nahhal, Ayd'ın acilen yurt dışında tedavi görmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.Nasır Hastanesi Çocuk Bölümü Başkanı Dr. Yaser Ebu Gali, "Gazze'deki sağlık altyapısı büyük ölçüde tahrip oldu. Özellikle çocuklar, protein ve temel besin eksikliği nedeniyle ciddi komplikasyonlar yaşıyor. Yeterli ilaç ve tıbbi malzeme olmadan hayat kurtarmak her geçen gün daha da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.